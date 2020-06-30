Вован и Лексус от имени Чичваркина наняли Боню ругать Конституцию

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли телеведущую Викторию Боню, предложив ей от имени бывшего совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина сделать за деньги негативный ролик о поправках в Конституцию.

«Пранкеры Лексус и Вован от имени бизнесмена Евгения Чичваркина позвонили Виктории Боне (...). В ходе разговора «Чичваркин» также предложил Виктории сделать ролик о поправках в Конституцию за деньги, а также пригласил звезду к себе в Лондон «оценить его хорошую постель», – сообщил Владимир Кузнецов – пранкер Vovan на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Мы готовим такую глобальную кампанию по поводу поправок в Конституцию. У нас известные люди записывают ролики про то, что они не поддерживают эти поправки. Хотелось бы чтобы ты тоже, если есть возможность, поучаствовала. (...) я тебя могу скинуть текст, ты его посмотришь, чтобы он соответствовал. (...) Кстати, у меня под это есть еще бюджет», – сообщил «Чичваркин».

«Хорошо, отлично даже так. Хехе (...) По оценкам видеопоста получается... Сейчас, подожди, где-то у меня был список (ищет прайс). Мы его в пост ставим, смотри: фото 5 в евро, видео 7500. Можно со скидкой, по цене фото, если у вас меньше бюджет. (...) Ну если 10 пришлете – буду рада. Если можешь перевести в Лондоне, я могу там дать карту. (...) Давай знаешь как... ты мне пришли счет... ой... пришли мне текст, я запишу видео, ты его утвердишь и потом уже когда все будет понятно, что все подходит, потом и с деньгами тогда», – сказала Боня.

«Чичваркин» также пригласил звезду к себе в Лондон «оценить его хорошую постель», поинтересовавшись для начала, «в отношениях» ли она.

«Я пока не в отношениях, я...хахахах... Ты даже об отношениях говоришь. Это такое предложение, прямо с плеча. Пока не в отношениях, присматриваюсь», – ответила телеведущая.

«Ну вот приезжай, вином угощу (...) У меня хорошее вино, расстелю хорошую постель»,– предложил «Чичваркин».

«Да, хорошо, откроют границы – приеду (...) Ой, я люблю хорошую постель очень сильно! хахаха. Я вино я конечно не пью, уже давно кстати, не пью, ничего не курю. но когда кто-то рядом выпивает – я пьянею, знаешь, у меня срабатывает так», – сказала Боня.

«Ты от меня опьянеешь там», – заверил «Чичваркин».

«Хахаха. Уверена! Уверена! Хахаха. Ладно, дорогой, на связи», – сказала телеведущая.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

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