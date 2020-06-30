Демократы потребовали от разведки США информации о «сговоре» России с талибами

Члены палаты представителей США от Демократической партии требуют от представителей американской разведки лично рассказать про якобы «сговоре» России с талибами, заявил лидер демократического большинства в палате Стени Хойер.

«Я призываю, чтобы Белый дом и глава аппарата выполнили мою просьбу и обеспечили, чтобы нам дали объяснения разведсообществом напрямую, чтобы мы могли в этом полностью разобраться», – передает его слова РИА «Новости».

Хойер заявил, что накануне Белый дом провел брифинг для восьми конгрессменов и дал представление только о позиции администрации Дональда Трампа, а не о позиции разведки. Теперь демократы требуют, чтобы разведка дала свою оценку достоверности этих сообщений.

Один раз 81-летний Хойер оговорился, назвав Россию Советским Союзом.

Он поддержал идею лидеров демократов по отдельному брифингу по этой теме для всего состава палаты представителей. Хойер выразил уверенность, что «Россия по-прежнему вовлечена в ситуацию в Афганистане в отрицательном ключе». Ответить на дополнительные вопросы он отказался ответить.

Ранее в Белом доме сообщили, что спецслужбы США не подтвердили обвинения в адрес России в якобы сговоре с талибами, в связи с этим о них не сообщалось президенту Дональду Трампу.

Трамп говорил, что ему никто не сообщал, то Россия якобы «побудила» боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) напасть на американские войска, о чем заявило издание The New York Times.

В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки». Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.