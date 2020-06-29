Мишустин сообщил о выделении 3,5 млрд рублей на тест-системы на коронавирус

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29 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 12:45  |  vz.ru
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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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США задействовали против России методы Третьего рейха

Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафикФото: REUTERS/Baz Ratner
МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»? Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

Бразилия пожинает страшные плоды своего политического устройстваФото: Sandro Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бразилия стала новым мировым эпицентром распространения и смертности от коронавируса – и почти догоняет США. Далеко позади остался выздоравливающий Китай, перекрыты «отрицательные достижения» уже частично открытых Италии и Испании. Можно заметить, что пандемия в Латинской Америке тесно связана с крайне либеральной идеологией – и в этом есть важный урок в том числе для российского общества.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

Сергей Мардан, публицист
Вынесение приговора Кириллу Серебренникову проходило на фоне другого криминального сюжета – смертельного ДТП Михаила Ефремова. Там – убитый человек. Тут – похищенные 129 млн рублей. Виновники – известные и влиятельные люди, и «элитка» снова оказывается неподсудной. Подробности...

Европа сливает Украину

Андрей Манчук, политолог
Количество вырубленного леса не поддается учету, но на Украине популярны сравнительные фото: одни и те же Карпатские горы в состоянии до и после порубок, когда на месте бескрайнего зеленого моря образовывались такие же необозримые пустоши. Подробности...
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России нужно подобрать правильные слова о себе

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
У России нет никаких агрессивных планов по насильственному возвращению исконно русских земель. Мир на границах – самое важное для всех государств. Однако Россия обязана хотя бы помнить, что эти земли были – и остаются – исконно русскими. И напоминать об этом всем остальным. Подробности...
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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              Мишустин сообщил о выделении 3,5 млрд рублей на тест-системы на коронавирус

              29 июня 2020, 12:37

              Текст: Алина Назарова

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              В России фиксируется все меньше заболевших коронавирусом, власти продолжат расширять тестирование, из резервного фонда правительства Роспотребнадзору выделено 3,5 млрд рублей на производство соответствующих тест-систем, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

              «Если говорить о ситуации с коронавирусом в целом по стране, у нас все меньше и меньше заболевших, за прошедшие сутки выявлено 6700 новых случаев. Количество выявляемых заболевших снижается, несмотря на увеличение количества проводимых тестов на наличие вируса и антител к нему. Мы и дальше будем расширять тестирование», – заявил Мишустин, передает РИА «Новости».

              Он отметил, что это позволяет вовремя выявить болезнь, помочь человеку и не дать ему заразить окружающих.

              «Подписано распоряжение о выделении из резервного фонда правительства почти 3,5 миллиардов рублей Роспотребнадзору. Они пойдут на производство тест-систем, которые будут использоваться в государственных и муниципальных учреждениях для дальнейшей диагностики коронавируса», – сообщил премьер.

              За минувшие сутки в России выявлено 6719 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 641 тыс. случаев заболевания. 


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