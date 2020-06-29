Иностранные эксперты оценили голосование по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию России проходит на уровне международных стандартов и с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавируса, заявили газете ВЗГЛЯД иностранные эксперты, которые посетили участки и ознакомились с процедурами.

По словам депутата городского совета итальянского города Монца Федерико Арена, у россиян есть возможность голосовать на протяжении нескольких дней, что очень важно в период выхода России из пандемии. По его словам, голосование по поправкам в Конституцию проходит на уровне международных стандартов.

«Порадовало то, что члены комиссий и голосующие используют маски, перчатки. Это важная забота о здоровье. Очень важно, что у жителей Москвы есть возможность голосовать онлайн. Такой способ голосования имеет большие перспективы», – добавил он.

Он отметил, что самое главное – обеспечить безопасность процесса, чтобы не было возможности манипулировать голосами.

«Проблем в Москве в этом вопросе я не заметил. Хорошо организовано видеонаблюдение, всю информацию с участков фиксируют в общественном штабе», – отметил Арена.

В свою очередь депутат Бундестага (ФРГ) Штефан Койтер после посещения 20 участков заявил, что голосование по поправкам в российскую Конституцию организовано на высоком уровне.

«Должен признать: процесс голосования очень прозрачный, особенно учитывая использование видеокамер. Я никогда такого не видел в странах Европы. Также для себя отметил, что на участках раздают маски, перчатки, санитайзеры. В условиях выхода из пандемии коронавируса санитарно-эпидемиологические стандарты очень высокие», – подчеркнул он.

Что касается электронного голосования, Койтер отметил, что процедура в целом соответствует международным стандартам.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%.

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