Глава Камчатки назвал голосование по поправкам в Конституцию историческим событием

Голосование по поправкам в Конституцию является историческим событием, заявил врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

Глава региона принял участие в голосовании 25 июня. Он приехал на избирательный участок №42, расположенный школе №40 Петропавловска-Камчатского, передает «Информационное агентство «Камчатка».

Солодов заявил, что голосование – «это наш гражданский долг».

«Сейчас мы все являемся участниками исторического момента, когда достигнутые за последние десятилетия результаты развития России находят свое отражение в основном законе, на котором строится жизнь нашей страны», – сказал он.

Глава региона отметил, что для «Камчатки особенно значимы положения о целостности и суверенитете государства». Он подчеркнул, что «учтены вопросы, которые особенно волнуют граждан». В частности, речь идет о «гарантиях доступности медицины, достойной оплаты труда, заботы о семьях и детях».

Он отметил важность поправок, которые касаются «достигнутого технического прогресса» и «не могли быть предусмотрены на ранних стадиях развития страны».

Солодов выразил уверенность, что «мы все будем рассказывать об этом дне наши детям и внукам, что мы приняли участие в таком важном событии».

1 июня глава российского государства Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию.

Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.

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