Новая Зеландия заморозила активы задержанного по запросу США россиянина Винника

Полиция Новой Зеландии заморозила около 140 млн новозеландских долларов (около 90 млн долларов США) компании Canton Business Corporation, которой владеет россиянин Александр Винник, арестованный во Франции, сообщила полиция.

«Полицейское подразделение Новой Зеландии по возврату активов заморозило 140 млн новозеландских долларов Canton Business Corporation и ее владельца Александра Винника, которые держали активы в новозеландской компании», – передает РИА «Новости» заявление полиции.

Подчеркивается, что это самая крупная заморозка активов в истории новозеландской полиции. Комиссар Эндрю Костер сообщил, что полиция тесно работала с налоговой службой США. Арест, по его словам, демонстрирует, что «Новая Зеландия не является и не будет безопасной гаванью для незаконных доходов, полученных от преступлений в других частях света».

Расследование продолжается, ожидается, что в Верховный суд будет подано заявление на конфискацию активов.

Винник был задержан в Греции по запросу США. Было решено выдать его в первую очередь Франции, затем – в США, в третью очередь – в Россию.

В феврале Апелляционный суд Парижа постановил оставить под стражей Винника. Во Франции его обвинили в помощи киберпреступникам и отмывании денег.