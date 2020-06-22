Эксперт объяснил желание Абэ изменить конституцию Японии

«Японское общество разделилось. Одни выступают за отмену 9-й статьи конституции, запрещающей наращивать вооружения, другие против», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Олег Казаков, комментируя инициативу премьер-министра Японии изменить конституцию страны для наращивания военных возможностей.

«Позиция Абэ, призывающего решить эту проблему, понятна», – сказал старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

«У него через год с небольшим заканчивается срок полномочий, и он считает необходимым отчитаться перед народом о выполнении своих предвыборных обещаний. Но до текущего момента, к сожалению для Абэ, консенсуса по изменению конституции Японии не достигнуто».

Мнения японцев разделились приблизительно 50 на 50, продолжил эксперт. Часть населения считает, что оставить «мирную» 9-ю статью необходимо, так как она является имиджевой и придает Японии уникальности.

«Другие поддерживают Абэ и выступают за изменение 9-й статьи, исходя из прагматических соображений. Они считают, что ситуация в мире меняется, и Япония выглядит уязвимой на фоне опасностей, исходящих от Китая и Северной Кореи. Отдельно стоит отметить, что в этой позиции нет милитаризма. Сторонники Абэ убеждены в том, что такой подход продиктован обстоятельствами сегодняшнего дня», – пояснил Казаков.

«Но если японцы будут против изменений – политики не пойдут против их воли. Также надо учитывать, что рейтинги Абэ пошатнулись. Недавно его обвиняли в запоздалой реакции на ситуацию с коронавирусом. Сейчас вокруг его партии разразился коррупционный скандал. Совокупность этих факторов не дает возможности спрогнозировать результат решения вопроса по 9-й статье», – подчеркнул эксперт.

«Впрочем, если решение по конституции не будет принято до окончания полномочий Абэ, Либерально-демократическая партия Японии и ее сторонники не оставят попыток решить этот вопрос в пользу пересмотра 9-й статьи. Но, повторюсь, мнение народа будет определяющим», – заключил Казаков.

Как сообщили японские СМИ, премьер Японии Синдзо Абэ собирается провести референдум по поправкам в конституцию страны. По мнению Абэ, конституция, составленная 70 лет назад, не отвечает современным требованиям.

В первую очередь речь идет о 9-й статье, провозглашающей отказ Японии от обладания военным потенциалом и использования силы в международных спорах. Это мешает Японии нарастить свои военные возможности.

Для изменений в конституцию нужно провести общенациональный референдум. Это будет возможно, если решение поддержат две трети депутатов обеих палат японского парламента, но в верхней палате у Абэ нет необходимого количества сторонников.