Антонов рассказал, как восприняли в США статью Путина

Статья российского лидера Владимира Путина о Второй мировой вызвала значительный интерес в США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Российское посольство также поучаствовало в распространении статьи, оно направило ее в Госдепартамент, в ведущие неправительственные организации, посольства западноевропейских стран и диппредставительства СНГ, рассказал Антонов в интервью ТАСС.

«Публикация вызвала значительный интерес и дала старт началу дискуссии. По крайней мере, мои собеседники подчеркивают важность серьезного разговора об исторической памяти, отмечая, что она влияет на современные политические отношения и отношения в области безопасности», – сказал посол.

Он добавил, что некоторые специалисты считают появление статьи своевременным, они утверждают, что необходимо «расставить все точки над i, спекуляциях о том, кто начал войну и кто победил в ней, давно настало время».

Антонов отметил, что бывшие политики выделяют тезисы о важности укрепления системы международных отношений, сложившейся после Второй мировой.

«Разумеется, здесь много оппонентов российским подходам. Русофобам не нравится нынешняя архитектура безопасности в этом контексте, говорят о том, что российские подходы устарели, и сегодня надо создавать новый некий порядок, основанный на правилах. По сути за этой философией стоит реализация принципа – кто сильнее, тот и прав», – объяснил дипломат.

Антонов признал, что в статье нашел много полезного для себя. Статья, по его словам, на конкретных фактах демонстрирует, кто и почему начал войну, она характеризует итоги войны и строит «своего рода мостик к современным международным отношениям».

«Важный для меня тезис, который я вынес для себя, – это о нашем долге, долге всех представителей держав – победительниц во Второй мировой войне, гарантировать, чтобы созданная система международных отношений была сохранена, и, разумеется, она может совершенствоваться», – подчеркнул он.

Некоторые коллеги в Госдепартаменте отмечают, что нужно вчитаться в статью российского президента, и посмотреть, как можно использовать предлагаемые подходы в современной жизни, сказал посол.

Он также отметил, что многие американцы знают, что именно СССР сыграл ключевую роль в разгроме фашизма и освобождении Европы.

«Многие американцы нас понимают, знаю об этом из личного общения с бывшим министром обороны США Джеймсом Мэттисом, экс-губернатором Калифорнии Джоном Брауном, американскими ветеранами, которые собирались поехать к нам на Красную площадь, участвовать в параде Победы, но коронавирус помешал. Этим людям не надо объяснять, что именно солдаты Красной армии освободили Европу», – добавил дипломат.

На Аляске и в Сиэтле есть захоронения советских военнослужащих времен Второй мировой, рассказал Антонов. Местные жители относятся к ним с почтением, они приходят к ним, «чтобы почтить память советско-американского боевого братства».

«Несмотря на российские усилия, мы ощущаем, что подходы к исторической правде искажаются, принижается роль СССР и Красной армии в разгром нацизма. Акцент делается на неком угнетении нами народов Восточной Европы. А второй фронт называется чуть ли не первым, определившим исход войны. Подчеркну, мы никогда не отрицали роль союзников во Второй мировой войне», – пояснил он.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин опубликовал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны.

Лондон, комментируя публикацию российского лидера, заявил, что «общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента». Британия выступила против попыток стран «переписывать» историю «в их собственных интересах».

Израильский историк Аарон Шнеер назвал статью Путина объективной и доказательной.

Главный редактор американского журнала National Interest, в котором материал Путина также был опубликован, заявил, что статья вызовет новые дебаты о Второй мировой войне.