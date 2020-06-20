Жители США не пожелали платить афроамериканцам за рабство предков

Большинство жителей США отказались поддержать идею выплат афроамериканцам компенсации за рабство их предков, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ABC и службой Ipsos.

Против компенсаций из федерального бюджета высказались 73% респондентов, за – 26%. Абсолютное большинство сторонников таких выплат сами являются темнокожими, передает ТАСС.

Кроме того, 56% респондентов не поддерживают предложение переименовать военные базы, названные в честь генералов Конфедерации, за переименование выступают 42%.

В опросе участвовали 727 американцев. Степень погрешности полученных результатов оценивается в плюс-минус 1,25 процентного пункта.

Напомним, смерть афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировала погромы в Соединенных Штатах.

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