Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 22 копейки – до 68,9 рубля, курс евро снизился на 30 копеек, составив 76,65 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 38,88 доллара за баррель, передает РИА «Новости».