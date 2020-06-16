У беременных пациенток с COVID-19 обнаружили похожие на преэклампсию синдромы

Испанские медики выяснили, что у беременных пациенток с коронавирусом в ряде случаев наблюдаются признаки преэклампсии – предсудорожного состояния, которое характеризуется значительным подъемом артериального давления. После излечения это состояние проходит.

Врачи опубликовали соответствующее исследование в специализированном издании British Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG), передает РИА «Новости».

Отмечается, что изучение данных симптомов у беременных с COVID-19 позволит избежать ошибочного диагноза и преждевременного родоразрешения.

«COVID-19 и преэклампсия имеют частично совпадающие клинические признаки, что может затруднить постановку диагноза и даже в некоторых случаях диагноз преэклампсии будет ошибочным», – пояснил в интервью агентству Efe один из авторов исследования Манель Мендоса.

Исследование проводилось с 13 марта по 10 апреля, врачи наблюдали 42 женщин, срок беременности которых был более двадцати недель и у которых был выявлен коронавирус.

В 34 случаях состояние больных было нетяжелым и признаков преэклампсии не было выявлено. В восьми случаях речь шла о более тяжелом состоянии вследствие коронавируса и тяжелой пневмонии. В шести из этих случаев были обнаружены признаки преэклампсии, однако у пяти пациенток диагноз не подтвердился.

Таким образом, у беременных зараженных коронавирусом пациенток проявляются симптомы, которые есть при преэклампсии, однако реально патологии нет. После того, как пациентка излечивается, симптомы исчезают.

Мендоса рассказал, что из восьми женщин шестеро уже родили. Он назвал результаты исследования «первым шагом» и собирается расширить его с привлечением других клиник.

Преэклампсия – осложнение беременности, развивающееся после 20 недели и характеризующееся повышенным артериальным давлением, протеинурией и нередко отеками. Преэклампсия встречается в 2-8% случаях беременностей. С этой патологией связана высокая как материнская, так и перинатальная смертность.

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