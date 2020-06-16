За соблюдением дистанции в общепитах Москвы решили наблюдать с дронов

Наличие масок у работников и соблюдение социальной дистанции на летних верандах в Москве будут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения и квадрокоптеров, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

В сообщении ведомства указывается, что «дроны и камеры позволяют выявлять нарушения масочно-перчаточного режима, социальной дистанции, в том числе на открывшихся сегодня верандах», передает ТАСС.

Отмечается, что «уполномоченные органы вправе использовать данные с этих камер». Протоколы за нарушение масочно-перчаточного режима будут оформлять сотрудники полиции и Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ).

На летних верандах будут проверять наличие средств индивидуальной защиты у посетителей при передвижении между столиками и у работников при обслуживании, а также проведение измерения температуры сотрудников и соблюдение соцдистанции всех присутствующих на верандах.

Напомним, с 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. К работе смогут вернуться большинство городских организаций, летние веранды ресторанов заработают с 16 июня.

Также с 9 июня возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Сняты ограничения с работы каршеринга.

С 23 июня ограничения снимут на работу спортивной индустрии, фитнес-клубов, бассейнов.

В ВОЗ отметили, что поступательные действия властей Москвы позволили замедлить эпидемию коронавируса, сгладить эпидемическую кривую, однако важно и дальше выявлять подозрительные случаи и изолировать подтвержденные.