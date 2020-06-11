Этап Кубка мира по каноэ спринту пройдет в Барнауле

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Сможет ли Севморпуть завалить рыбой Россию

Доставка дальневосточной рыбы в Центральную Россию – по-прежнему проблемаФото: Игорь Буймистров /ТАСС
Иностранную рыбу давно пора заместить отечественной, с Дальнего Востока – вот только мешают этому большие расстояния и ограниченные мощности железной дороги. Доставка через Северный морской путь до сих пор остается экзотикой, хотя и весьма перспективной. Что мешает наладить регулярный маршрут поставки рыбы по СМП? Подробности...
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Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

Так традиционно выглядели парады на 9 мая, но предстоящий парад должен стать особеннымФото: Алексей Никольский/ТАСС
Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Назван главный соперник Лукашенко

Официально безработный Бабарико ведет свою кампанию на «средства семейного бюджета» Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре. Кто этот человек, почему у него ищут «деньги русских олигархов» и что позволяет ему верить в неизбежность победы над Батькой? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Пример для России, как оно бывает, но лучше бы не надо

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Непрерывная череда разнообразных и незаурядных катаклизмов – от отрицательных цен на нефть до текущих усилий американцев по уничтожению своей правоохранительной системы – продолжается. И нет никаких намеков на то, что это скоро закончится. Подробности...
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Общественное безумие на ровном месте не возникает

Алексей Алешковский, сценарист
Сто лет назад у нас уже ставили на колени «бывших людей» – представителей ранее привилегированных классов. Классовая борьба, конечно же, отличается от расовой, но инструменты у них одни и те же. Подробности...
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В Британию пришли швондеровские времена

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Интересно, будут ли кого выносить из Вестминстерского аббатства в Лондоне, как в свое время Сталина из Мавзолея. Там ведь тоже много могил тех, кто был не очень-то толерантен в свое время – только слегка историю копнуть. Подробности...
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    Алкогольные скандалы Михаила Ефремова

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      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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              Этап Кубка мира по каноэ спринту пройдет в Барнауле

                 11 июня 2020, 16:21
              Фото: ВФГБК

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              Этап Кубка мира по каноэ спринту, на котором будут разыграны олимпийские лицензии для участия в Олимпиаде в Токио, в 2021 году пройдет в Барнауле. Эксперты уверены, что для Алтая и всей Сибири это станет большим событием, которое привлечет в регион иностранных туристов.

              Состязания состоятся в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Это одни из самых статусных международных соревнований по гребле, которые проводились в России и СССР, пишет «Советский спорт».

              Выбор Барнаула для проведения соревнований стал результатом системной подготовительной работы города. Так, в 2018 году в столице Алтайского края был проведен «Кубок чемпионов» с участием ведущих спортсменов мира из 24 стран. Высокий уровень организации соревнований, уникальные природные условия, а также сибирское гостеприимство произвели впечатление на участников соревнований и руководство Международной федерации каноэ (ICF), говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

              «В это непростое время нам выпал шанс показать всему гребному сообществу новое место для проведения международных соревнований», – заявил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

              По его словам, гребной канал в Барнауле – один из лучших в Западной Сибири спортивных объектов, соответствующий всем требованиям, предъявляемым Международной федерацией каноэ к местам проведения соревнований мирового уровня по этому виду спорта. «Мы с готовностью принимаем вызов и уверены, что сибиряки покажут высокий класс организации состязаний, который по достоинству оценят ведущие спортсмены мира. Мы благодарим губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко и председателя нашей региональной федерации Юрия Вениаминовича Шамкова за ту большую работу, которую они проделали по подготовке гребного канала к лицензионному этапу Кубка мира – 2021», – добавил Архипов.

              Руководство Алтайского края уверено, что Кубок мира по гребле привлечет в регион потоки иностранных туристов.

              «Для Алтайского края это очень значимое мероприятие. Этот крупный международный проект будет работать, что называется, в долгую. Гребля на байдарках и каноэ может стать еще одним массовым увлечением россиян, какими сегодня являются футбол и хоккей. Приезд именитых спортсменов станет своего рода импульсом для ребятишек, для молодежи нашего края, чтобы у себя дома, на своей прекрасно оборудованной площадке,  заниматься под руководством достойных тренеров этим красивым и мужественным видом спорта», – считает депутат Госдумы от Алтайского края, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова.

              По мнению парламентария, помимо популяризации спорта и здорового образа жизни, построенная инфраструктура гребного канала поможет дальнейшему благоустройству как Барнаула, так и Алтайского края в целом, будет способствовать приходу новых инвесторов в регион.

              Первый зампредседателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин также выразили уверенность, что для Алтая и Сибири в целом этап Кубка мира по гребле станет не менее ярким и символичным событием, чем Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по футболу.

              «К чему нас побуждают? Чтобы мы закрылись, обиделись на всех, отозвали наших спортсменов, наших эмиссаров из международных спортивных институтов. А мы же наоборот – покажем, насколько хорошо можем проводить и организовывать соревнования, подтвердим свою высокую репутацию», – прокомментировал сообщение о проведении Кубка мира ICF в Барнауле Карелин.

              Его поддержал и Фетисов.

              «Для Алтая и всей Сибири это станет большим событием, и, у меня нет сомнений, что спортсмены и болельщики будут приятно удивлены сибирским гостеприимством, запомнят это событие на всю жизнь. Ведь Сибирь до сих пор в представлении многих людей за пределами России – это такое холодное, страшное место. И очень важно, что такими соревнованиями мы помогаем открывать миру регионы нашей страны», – заявил он.


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