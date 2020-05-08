Роспотребнадзор оценил степень опасности коронавируса при температуре выше 30 градусов

Коронавирус практически полностью перестает заражать людей при температуре воздуха от 30 градусов выше нуля, заявили в Роспотребнадзоре.

«Новый коронавирус SARS-CoV-2 при температуре 30 [градусов] и выше практически полностью теряет свою инфекционную активность. Низкий уровень влажности и солнечные лучи способствуют разрушению вируса. Вирус полностью дезактивируется при температуре 70 градусов», – приводятся ответы ведомства в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

При этом коронавирус может сохраняться в теле умершего человека на протяжении нескольких дней.

«Вирус не исчезает одновременно со смертью больного от COVID-19. В течение нескольких дней он, вероятно, может сохраняться в тканях трупа. На похоронах следует соблюдать меры предосторожности и избегать прямых тактильных контактов с телом умершего», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Напомним, за последние сутки в России подтвердили 10 тыс. 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 187 тыс. случаев заболевания.

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