Путин поздравил с открытием Музейный комплекс Зои Космодемьянской

Российский лидер Владимир Путин поздравил участников торжественной церемонии открытия нового музейного комплекса Героя Советского Союза Зои Космодемьянской «Зоя».

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Желаю коллективу музея успехов в благородной работе. От души поздравляю всех с наступающим праздником – Днем Победы», – говорится в сообщении.

Глава государства выразил уверенность, что в музее будут воплощаться в жизнь востребованные просветительские и патриотические проекты.

Кроме того, по словам Путина, в зале, посвященном «Бессмертному полку», посетители смогут оставить семейные реликвии, которые повествуют об участвовавших в Великой Отечественной войне предках.

Новый музей построен в Петрищеве рядом с домом Василия и Прасковьи Кулик, где пытали девушку, недалеко от места ее казни. Здание музея будет разделено на три блока: история жизни и подвига Зои Космодемьянской, Москва и Подмосковье в предвоенный период и годы войны, а также история разведывательно-диверсионной деятельности и партизанского движения.

Зоя Космодемьянская – красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта СССР. При выполнении в возрасте 18 лет боевого задания в тылу врага была схвачена на оккупированной территории. После жестоких пыток и допросов была повешена немецко-фашистскими захватчиками. Космодемьянская стала первой женщиной, которая получила звание Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.