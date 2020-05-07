Вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в Крыму

На территории крымского аэродрома совершил жесткую посадку вертолет Ми-35, пострадали три человека, они находятся в тяжелом состоянии.

«Седьмого мая при выполнении планового учебно-тренировочного полета на аэродроме в Республике Крым совершил жесткую посадку вертолет Ми-35. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Южного военного округа.

Трое военнослужащих, членов экипажа, госпитализированы. Им оказана вся необходимая помощь. На место инцидента направлена комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Позднее стало известно о смерти одного из пострадавших. «Один скончался», – сообщил ТАСС источник в медицинских кругах Джанкойского района Крыма.

По его словам, еще один человек находится в тяжелом состоянии в реанимации, второй – в отделении травматологии.

Ранее на Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.