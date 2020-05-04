Кремль анонсировал совещание Путина по борьбе с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин проведет 6 мая совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, глава государства обсудит рекомендации о поэтапном выходе из режима ограничений из-за коронавируса.

Так, к 5 мая правительство и Роспотребнадзор должны внести рекомендации по выходу граждан и экономики из ограничений после майских праздников.

Кроме того, к 6 мая кабмин должен подготовить доклад о реализации принятых решений по поддержке экономики и населения, отчет о работе по специальному страхованию врачей и медицинского персонала, а также о реализации механизмов поддержки тех, кто потерял работу.

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