В российском разгонном блоке «Фрегат» произошла утечка токсичных паров

Утечка токсичных паров окислителя зафиксирована в российском разгонном блоке «Фрегат», находящемся на хранении на космодроме Куру, сообщил Роскосмос.

Предприятия Роскосмоса в начале июня отправят на космодром куру специалистов для устранения утечки окислителя в разгонном блоке фрегат, передает РИА «Новости».

В госкорпорации заверили, что утечка токсичных паров окислителя не представляет угрозы для персонала французского космодрома Куру.