Режим самоизоляции в Новосибирской области и Хабаровском крае продлили

Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2 тыс. 397 случаев коронавируса, продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня. В Хабаровском крае режим самоизоляции продлили до 10 июня.

В постановлении губернатора Новосибирской области Андрея Травникова указывается, что «с 28.03.2020 по 30.06.2020 приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан», передает ТАСС.

Напомним, после майских праздников Травников объявил, что режим самоизоляции в области будет продлен до особого распоряжения. При этом в регионе начали действовать послабления режима, в частности, были разрешены занятия спортом на улице в количестве не более двух человек с соблюдением мер социальной дистанции, а также прогулки, посещения кладбищ и продовольственных рынков. Кроме того, с середины мая в Новосибирской области возобновили поездки пригородные автобусы.

Между тем в минувшие выходные в Сети появилась информация о том, что жители Новосибирска устроили вечеринку на площади Ленина в центре города. На многочисленных фото и видео десятки людей танцуют под громкую музыку на парковке.

По данным регионального штаба на утро 28 мая, в регионе зарегистрировано 2 тыс. 397 случаев коронавируса. 902 человека выздоровели, 31 пациент – скончался. В отделениях реанимации находятся 64 человека, на ИВЛ – 21 пациент.

В свою очередь губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил во время прямого эфира в Instagram, что в регионе режим самоизоляции будет продлен до 10 июня, и «меры должны будут соблюдаться безукоризненно», передает РИА «Новости».

Необходимо будет соблюдать масочный режим в общественных местах, магазинах, в общественном транспорте. Закрыты школы, университеты, детские сады.

«Если все будет хорошо, детские сады будут открыты после 10 июня», – сказал Фургал. Пока в крае в садах работают дежурные группы.

В регионе 1 тыс. 827 случаев коронавируса, за сутки выявлено 67 новых случаев. 803 человека выздоровели, 10 пациентов умерли.

Ранее режим самоизоляции продлили в Свердловской области. При этом Москва приготовилась к началу снятия ограничений.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД