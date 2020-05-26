Грузия договорилась с Газпромом о снижении цены на газ

Тбилиси пересмотрел действующий контракт с Газпромом и договорился о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%, сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

«С учетом усиленной конкуренции и того, что в мире цены на нефтепродукты падают, мы сегодня пересмотрели контракт с Газпромом, что поспособствует снижению цены на газ», – сказала Турнава, передает ТАСС.

Из-за коммерческой тайны она отказалась называть «конкретные цифры», но уточнила, что «цена на природный газ будет понижена приблизительно на 15%».

Грузия не закупала газ у России с 2006 по 2019 год, страна лишь получала 10% от общего объема транзита российского газа в Армению. В апреле прошлого года Грузия договорилась с Газпромом о закупке газа в малом количестве. В 2019 году Грузия закупила у России 160 млн кубометров газа, что составило порядка 5% от общего объема импорта. В 2020 году республика планирует купить у Газпрома около 170 млн кубометров газа.

Тогда же министр экономики и устойчивого развития страны Георгий Кобулия заявлял, что Тбилиси больше заинтересован в сотрудничестве с Газпромом, чем Газпром – с Тбилиси, так как «для Газпрома Грузия не представляет большого интереса, практически ничего здесь он не продает».