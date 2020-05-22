Эксперт прокомментировал расстрел в Житомире семерых бойцов нацгвардии Украины

«Споры, которые когда-то решались за бутылкой водки, теперь выливаются в кровавую «бытовуху». Налицо деградация нравов, в том числе и у силовиков», — сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко, комментируя инцидент в Житомирской области, где владелец пруда застрелил семерых бойцов нацгвардии Украины.

«Такие происшествия – следствие общего фона безнадежности, стресса, разочарования и неуверенности в завтрашнем дне. Постоянное пребывание под воздействием такого психологического, нравственного и эмоционального коктейля разрушает психику людей, толкает их на решение своих проблем изуверскими способами», – считает киевский политолог и журналист Владимир Скачко.

Так он прокомментировал инцидент в Житомирской области: на берегу водоема вблизи села Новоселица арендатор пруда расстрелял семерых отдыхающих. Среди погибших – бойцы национальной гвардии Украины и киевский волонтер. Были высказаны две версии произошедшего.

Первую озвучил на своей страницы в Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко: компания отдыхавших силовиков вместе с бизнесменом – арендатором пруда ловила рыбу, мужчины выпивали, затем между ними возник спор, после чего арендатор открыл стрельбу. По информации издания Dетектив-Info, орудием убийства было охотничье гладкоствольного ружье ИЖ-58.

По другой версии, появившейся в украинской прессе, от арендатора пруда требовали «дань» местные правоохранители, а когда тот отказался, к нему на «разборки» пришли бойцы нацгвардии, конфликт с которыми и закончился стрельбой.

По словам Скачко, произошедшее – «обычное кровавая бытовуха», очередное проявление деградации нравов современного украинского общества.

«Если во всем мире массовые убийства происходят из-за того, что крыша поехала у «идейных» борцов, которые обуреваемы своим мировоззрением, то здесь все элементарно – нажрались до потери пульса, и вместо того, чтобы решить спор, как раньше – еще одной бутылкой водки, человек застрелил всех, кого посчитал неправыми и виноватыми в его проблемах», – отметил собеседник.

По его мнению, случившееся стало следствием общей вседозволенности и роста криминалитета, а также выявило падение уровня подготовки силовиков, вследствие абсолютно бессмысленной реформы МВД, который проводил шеф Антона Геращенко – министр Арсен Аваков.

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