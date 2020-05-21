В Турции спрогнозировали турпоток из России в 2020 году

Поток туристов из России в Турцию в 2020 году может снизиться на 40% на фоне ситуации с коронавирусом, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

«В этом году мы ожидаем, что примерно на 40% снизится число российских туристов. К июню мы снова начнем продвижение [турсектора] в ходе чего сделаем акцент на стандарты в сфере гигиены и инфраструктуру здравоохранения Турции», – рассказал министр ТАСС.

По словам Эрсоя, заполняемость больниц в Турции даже во время пика эпидемии составила 65%.

«В частности, в курортных районах Антальи и Эгейского моря количество случаев [коронавируса] было невелико. Турция успешно справилась с этой ситуацией. Мы также должны учитывать, что отели в Турции довольно новые и соответствуют более высоким стандартам по сравнению с европейскими аналогами», – уточнил он.

При этом в загруженных туристических аэропортах в Турции приезжие будут сдавать тест на коронавирус, если они не проходили тестирование за 72 часа до прилета в страну.

«Кроме того, мы создали диагностические центры в тех аэропортах, куда прилетает больше всего туристов. Будет проводиться тестирование гостей, не сделавших тест в течение последних 72 часов [до приезда в Турцию]», – отметил глава минкультуры.

Эрсоя, добавил, что в Турции очень развита инфраструктура здравоохранения. «Мы направили в соответствующие министерства стран, с которыми намерены начинать авиасообщение, письма о намерениях, критерии сертификации, а также документы, в которых по туристическим провинциям и уездам рассказывается о численности больничных коек в отделениях интенсивной терапии, количестве ИВЛ, машин скорой помощи, вертолетов и самолетов скорой помощи. При помощи писем и телефонной дипломатии мы делимся нашими данными более чем с 70 странами», – сказал министр.

Напомним, Глава минздрава республики Фахреттин Коджа заявил, что Турция в июне не будет принимать туристов из России и других стран с большим числом случаев коронавируса.

Эрсой выразил надежду, что приостановленное из-за коронавируса авиасообщение с Россией в озобновится с середины июля.