Нацпроекты продолжают реализовываться в Ленобласти в условиях пандемии

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Олигархи девяностых хотят лишить Россию «Столичной»

У России снова заберут права на советские водочные брендыФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
Двадцать лет ушло у российского государства на то, чтобы вернуть себе права на легендарные советские бренды «Столичная» и «Московская» за рубежом. Но как только РФ добилась этой исторической справедливости, ею воспользовались в своих интересах бывшие акционеры нефтекомпании «ЮКОС», арестовав эти водочные бренды в нескольких странах Европы. Россия снова должна спасать свои марки. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Коронавирус грозит уничтожить целую страну ЕС

Бельгия является преуспевающей и тихой страной только с виду. Внутренние противоречия разрывают ее на части Фото: Jonas Roosens/Zuma/Global Look Press
Бельгийские врачи провели флешмоб − повернулись спинами к премьер-министру, когда ее кортеж приехал с инспекцией в одну из больниц. Столь демонстративное унижение власти не просто требование дополнительных выплат. Оно напоминает о том, что уже в скором будущем Бельгия может прекратить свое существование как единая страна. Это станет настоящим кошмаром для ЕС и для НАТО.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

Павел Волков, публицист
На Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». За эту сумму можно попасть в черный список и не выйти из него уже никогда. Подробности...

А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Спокойное рассмотрение возможных угроз национальной безопасности вполне уместно, а конспирологическая паника только мешает. Из-за нее любые вопросы, которые можно было бы поставить Биллу Гейтсу, оказываются в контексте явного бреда. Подробности...

Москве придется вспомнить о Ближнем Востоке

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эпидемия отодвинула ближневосточные вопросы на второй план. Однако не убрала их с повестки – и уже этим летом в регионе снова может полыхнуть. А России придется не только работать главным пожарным, но и, возможно, осваивать новые полезные профессии. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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              Нацпроекты продолжают реализовываться в Ленобласти в условиях пандемии

              19 мая 2020, 13:07

              Текст: Антон Антонов

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              В этом году Ленинградская область реализует на своей территории 11 национальных проектов социально-экономической направленности на сумму свыше 15 млрд рублей – это на 36,9% больше, чем в 2019 году, сообщили в правительстве региона.

              «Мы будем продолжать реализацию всех национальных проектов. В новых условиях, когда экономика пострадала от последствий пандемии, нацпроекты смогут стать драйверами роста для целых отраслей», – передает сайт правительства области слова губернатора Александра Дрозденко.  

              На реализацию нацпроектов региональный бюджет выделяет в 2020 году 9,5 млрд. рублей, еще 5,6 млрд рублей составляют федеральные субсидии.

              Больше всего средств предусмотрено по направлению «Жилье и городская среда» – 5,3 млрд рублей. Проект стимулирует жилищное строительство, позволяет сформировать современную городскую среду в малых городах и исторических поселениях, расселить аварийный жилой фонд. Для сравнения, в 2019 году на реализацию мероприятий, предусмотренных нацпроектом «Жилье», было выделено 3,8 млрд рублей. 

              4,1 млрд рублей заложены на реализацию проекта «Демография», предусматривающего финансовую помощь семьям при рождении детей, создание дополнительных мест для детей до трех лет в образовательных учреждениях, а также поддержку людей старшего поколения. С начала года освоено уже 1,2 млрд рублей. В 2019 году на данный проект было затрачено 2,4 млрд рублей.

              По направлению «Безопасность и качественные автодороги» запланировано финансирование в размере 2,3 млрд рублей. При этом вся сумма выделена из бюджета Ленинградской области. В 2019 году на нацпроект «Автодороги» потратили 1,9 млрд рублей. 

              1,4 млрд рублей в этом году будут направлены на реализацию проекта «Здравоохранение» – деньги пойдут на укрепление материально-технической базы медучреждений, создание единой государственной информационной системы здравоохранения, борьбу с онкологическими заболеваниями. В 2019 году на поддержку медицинской отрасли затратили 1,2 млрд рублей.

              Более 1 млрд рублей выделены на обновление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, поддержку образования детей с ограниченными возможностями, создание условий для занятий спортом в сельских школах.  В прошлом году по данному направлению финансирование составляло 413,1 млн рублей. 

              600 млн рублей в этом году предусмотрены на реализацию проекта «Экология». Из них 396,3 млн рублей областных средств. 

              Также финансирование в размере до 100 млн рублей запланировано на нацпроекты по направлениям «Культура», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», 311,5 млн рублей выделены на нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

              Напомним, что в 2019 году на национальные проекты в Ленинградской области было затрачено 10 млрд рублей.


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