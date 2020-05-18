Минздрав опроверг популярный миф о коронавирусе

В Минздраве рассказали о влиянии резус-фактора крови на восприимчивость к коронавирусу.

«В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора», – рассказали в ведомстве порталу стопкоронавирус.рф.

В Минздраве добавили, что бесплатно сдать тест на коронавирус можно в случае, если исследование назначено врачом – по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что коронавирусом чаще всего болеют люди со второй группой крови.