Трамп похвастался успехами на пути к созданию вакцины от коронавируса

Соединенные Штаты могут создать вакцину до конца 2020 года или раньше, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы рассчитываем получить их (вакцину и лекарства – прим. ВЗГЛЯД) до конца года, может, раньше. У нас очень хорошо идут дела», – заверил американский президент, передает ТАСС.

«Эксперты в органах власти сотрудничали в оценке около 100 вариантов потенциальных вакцин со всего мира. Они выбрали 14, которые, по их мнению, наиболее перспективны. И они работают над тем, чтобы уменьшить этот список», – пояснил Трамп, сообщает РИА «Новости»

В четверг президент России Владимир Путин выразил надежду, что регистрация вакцины новосибирского центра «Вектор» от коронавируса произойдет в сентябре.

Вакцины от коронавируса разрабатывают более сотни фармкомпаний, восемь образцов уже проходят клинические исследования. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в июне планируется начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса.

Американские и британские ученые уже проверили экспериментальную вакцину от коронавирусной инфекции на макаках и начали проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах.