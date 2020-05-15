США предрекли «самую темную» зиму

Уволенный президентом США Дональдом Трампом после публичного осуждения действий американских властей по борьбе с коронавирусом глава Администрации перспективных биомедицинских исследований и развития Рик Брайт предрек Штатам «самую темную зиму» в современной истории.

Брайт выступил перед подкомитетом палаты представителей США по здравоохранению и заявил о наступлении в стране «самой темной зимы», если не изменить подход к борьбе с коронавирусной инфекцией, приводит RT материал France 24.

«Наше окно возможностей закрывается. Если мы не сможем сейчас дать достойный, основанный на науке ответ, я опасаюсь, что пандемия будет проходить хуже и дольше. Если планирование не будет улучшено, 2020 год может стать «самой темной зимой» в современной истории», – заявил Брайт.

Ученого уволили после его высказывания против плана Трампа запустить в широкое распространение лекарство от малярии, которое не доказало свою эффективность против коронавируса.

В США некоторые штаты, в том числе Мичиган, Калифорния и Нью-Йорк, начинают постепенно снимать ограничения на фоне коронавируса. Людям разрешается выходить из дома, бизнес снова открылся или планирует это сделать. При этом США остаются на первом месте по количеству случаев коронавируса.

Ранее Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предостерегло от употребления противомалярийных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина для лечения коронавируса из-за смертей и отравлений пациентов.