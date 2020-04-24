В США предостерегли от лечения коронавируса противомалярийными препаратами

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (The Food and Drug Administration) предостерегло от употребления противомалярийных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина для лечения коронавируса из-за смертей и отравлений пациентов, принимавших эти лекарства, пишут СМИ.

У пациентов, которых лечили лекарствами от малярии, наблюдались серьезные проблемы с сердечным ритмом, особенно часто эти симптомы возникали в сочетании с антибиотиком азитромицином, пояснили в ведомстве, сообщает CNBC.

«Гидроксихлорохин и хлорохин могут вызывать аномальные сердечные ритмы, такие как удлинение интервала QT и опасно быстрое сердцебиение, называемое желудочковой тахикардией», – отметили в управлении.

При этом в управлении не отметили, у скольких именно пациентов наблюдаются эти симптомы, и сколько инфицированных коронавирусом людей, принимавших противомалярийные препараты, погибло.

В марте несколько крупных американских специалистов раскритиковали американского лидера Дональда Трампа, настоявшего на применении экспериментального лекарства плаквенил (гидроксихлорохин) против коронавируса. Отмечалось, что по лечению коронавируса с помощью этих препаратов не проводились контролируемые клинические испытания.

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