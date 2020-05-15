Врачи в Петербурге добились успеха при лечении COVID-19 плазмой крови

Получены первые успешные результаты лечения плазмой крови пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщили в комитете Санкт-Петербурга по здравоохранению.

За неделю в больнице №40 трем пациентам «перелили плазму». У всех трех пациентов болезнь до этого протекала тяжело, передает ТАСС.

У первого «значительное улучшение» проявилось «на второй день после введения плазмы». На третий день его перевели из реанимации, а позднее выписали из больницы. Из реанимации перевели и второго пациента. Третий тоже «идет на поправку».

Главный специалист по анестезиологии и реаниматологии больницы Евгений Гарбузов сообщил, что первыми плазму ввели врачам стационара. Медиков должны были перевести на искусственную вентиляцию легких.

Гарбузов подчеркнул, что лечение плазмой крови «показывает хорошие результаты», его планируют «расширить».

Напомним, исследование нескольких тысяч пациентов с COVID, которым были сделаны переливания плазмы крови от выздоровевших пациентов, показывает, что экспериментальная терапия безопасна. Выводы ученых опубликованы на медицинском портале medRxiv.