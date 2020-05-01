Взгляд
1 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:53  |  vz.ru
Разделы

Трубоукладчик Газпрома поставит Америку перед сложным выбором

Скитания «Академика Черского» могут закончится войнойФото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Почти три месяца маршрут трубоукладчика «Академик Черский» приковывал пристальное внимание: судно три месяца запутывало следы и шло в сопровождении военных кораблей. Его скитания закончатся 4 мая в порту Калининграда. Теперь уже мало сомнений, что именно «Черский» достроит «Северный поток – 2». Зачем судно скрывалось, как быстро оно проложит трубы и что будет в случае новых санкций со стороны США? Подробности...
Перейти а раздел…

Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
Перейти а раздел…

Московский врач рассказала о новом методе лечения COVID-19

Плазма крови переболевших коронавирусом может помочь больнымФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«У всех пациентов, кому мы смогли выполнить переливание плазмы от донора с антителами, улучшилось состояние», – заявила газете ВЗГЛЯД известный врач-гематолог Елена Мисюрина, комментируя опыт использования для лечения COVID-19 плазмы крови переболевших доноров. Сейчас этот перспективный метод вызывает особый интерес у пациентов. Подробности...
Перейти а раздел…

Как США украли территорию от океана до океана

Независимость Гавайев была грубо попрана Соединенными ШтатамиФото: REUTERS/Anthony P/APB/ME
Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

России пора работать на занятом американцами поле

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Что за экспортный продукт мы можем предложить нашим медиаколлегам, когда США им рассказывают о том, что они свободны, а мы несвободны, а свобода лучше, чем несвобода? Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Бесноватость там так и перла наружу

Максим Соколов, публицист
Протодиакон много лет кусательно лаял на Церковь и ее служителей, формально продолжая в ней служить, многие прежние его речи были непозволительны не только для служителя Церкви, но даже и просто для культурного человека. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Современное человечество – это первобытная орда

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Ассоциативные пары типа «ковид – изоляция – кашель – мы все умрем» провоцируют ненормальные коллективные состояния, когда даже адекватных в обычной жизни людей можно организовать – поджечь больницу с зараженными, кашляющими людьми. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Украинцы потребовали от Польши возврата земли

    Как создают вакцины от вирусов

    Таджики запретили русские имена

      Перейти а раздел…

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

          Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?
          • Надо отменить полностью

          • Можно ослаблять постепенно

          • Оставить все как есть

          • Надо ужесточить меры

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Правительство выделило на выплаты россиянам за рубежом 500 млн рублей
              Исполнять обязанности премьер-министра России будет Андрей БелоусовПопова рассказала, с чего начнется снятие режима ограниченийТимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»Умерла солистка группы «Фристайл»
              Трамп дал совет Байдену по поводу обвинений в домогательствахКитай не допустил ВОЗ к расследованию по возникновению коронавирусаВведены лимиты на бесплатный перевод денег по номеру телефонаНайден уникальный способ не пускать горожан в парки
              Трамп оценил возможность отказа США от долговых обязательств перед КитаемУченый определил пики заболеваемости коронавирусом по федеральным округамРоссия раскритиковала США за попытки переписать историю ПобедыТрубоукладчик Газпрома поставит Америку перед сложным выбором

              высокая температура


              Мишустин рассказал о своем самочувствии

              разработка лекарства


              Найдено новое средство от коронавируса

              новое средство


              Найдена замена медицинским маскам для защиты от коронавируса

              Видео

              «боевой химик СССР»


              Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

              Главред «Эха Москвы»


              Домогательства Венедиктова открывают «новую эру»

              транзит российского газа


              Польша угрожает «Северному потоку» украинскими методами

              советские названия


              Зачем ближнее зарубежье России вернуло Сталина

              универсальный десантный корабль


              Российский аналог «Мистралей» создается неполноценным

              Заначка на черный день


              Сергей Мардан: Требования «раздать всем» деньги ФНБ ведут к нищете

              Долгосрочные последствия


              Герман Садулаев: Дешевая нефть наносит вред природе

              База для эксперимента


              Василий Стоякин: Саакашвили нужен для нового эксперимента над Украиной

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?

              Московский врач рассказала о новом методе лечения COVID-19

              Плазма крови переболевших коронавирусом может помочь больным   1 мая 2020, 09:00
              Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
              Текст: Елена Кондратьева

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «У всех пациентов, кому мы смогли выполнить переливание плазмы от донора с антителами, улучшилось состояние», – заявила газете ВЗГЛЯД известный врач-гематолог Елена Мисюрина, комментируя опыт использования для лечения COVID-19 плазмы крови переболевших доноров. Сейчас этот перспективный метод вызывает особый интерес у пациентов.

              Лечение плазмой крови пациентов, переболевших COVID-19, на сегодня один из перспективных способов борьбы с коронавирусной пневмонией. В Москве его начали использовать всего несколько недель назад, и врачи пока не накопили достаточно статистических данных.

              Более того, по мере получения новой информации о состоянии больных лечебные протоколы корректируются и меняются. Тем не менее, сообщество пациентов восприняло этот метод с большим воодушевлением. В медицинских группах в соцсетях все чаще появляются объявления о поиске доноров для заболевших родственников, а также запросы, как надавить на врачей, чтобы они применили для лечения именно этот метод. Есть и пациенты, готовые заплатить за переливание, но коммерческие клиники пока не предоставляют таких услуг.

              Об экспериментальном методе лечения COVID-19 газете ВЗГЛЯД рассказала врач-гематолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, руководитель Гематологической службы московской ГКБ №52 Елена Мисюрина.

              ВЗГЛЯД: Елена Николаевна, насколько эффективно лечение плазмой крови с антителами?

              Елена Мисюрина: В настоящий момент переливание плазмы с антителами считается эффективным методом лечения, но говорить на 100% что этот метод является универсальным, пока рано. Для оценки достоверности метода необходимо проанализировать большое количество пациентов, которым проведена данная методика лечения. Первое впечатление от методики переливания плазмы с антителами к COVID-19 хорошее.

              ВЗГЛЯД: Как быстро наступает улучшение у пациентов, получивших антитела?

              Е.М.: Если лечение эффективно, то пациенту на следующие сутки должно стать лучше.

              ВЗГЛЯД: Каков процент успеха именно в вашей больнице?

              Е.М.: У всех пациентов, кому мы смогли выполнить переливание плазмы от донора с антителами, улучшилось состояние.

              ВЗГЛЯД: Можно говорить, что переливание плазмы крови от переболевших – основное лечение коронавируса на сегодняшний день?

              Е.М.:  Нет. Мы работаем по протоколам лечения, которые включают в себя группы препаратов разнонаправленного действия. В это лечение входит противовирусная терапия, терапия, направленная на снижение цитокинового шторма, лечение вторичных бактериальных инфекций, сопроводительная терапия. Нельзя говорить, что перелили плазму – и пациент здоров. Плазма с антителами – это один из компонентов основного лечения COVID-пневмонии. Кроме этого у пациентов с COVID-инфекцией развивается ДВС-синдром, и основным методом лечения является заместительная терапия свежезамороженной плазмой, даже если она не содержит антитела к COVID и гепарин в лечебных дозах.

              ВЗГЛЯД: Можно использовать плазму в профилактических целях?

              Е.М.: Нет, плазма используется только в лечебных целях.

              ВЗГЛЯД: Насколько вам помогает опыт других стран, где эпидемия началась раньше, чем в России, и раньше начали использовать плазму крови переболевших?

              Е.М.: Нам, наверное, чуть-чуть легче, потому что у нас уже есть возможность использовать клинический опыт и наработки зарубежных коллег. Мы все это изучаем, оцениваем результаты, развиваем. Есть много публикаций по терапии COVID. В Москве разрабатываются собственные протоколы лечения.

              ВЗГЛЯД: Как много человек уже стали донорами?

              Е.М.: Только в нашей больнице – десятки. Пул доноров пока только формируется. Потом, вы должны понимать, что и донор должен подходить под определенные критерии. Есть ряд ограничений, общих для всех доноров крови. Человек с хроническими заболеваниями, с тяжелой соматической патологией не может стать донором. Это должны быть здоровые люди, перенесшие COVID-инфекцию. Чем больше придет здоровых людей сдавать плазму, тем больше шансов вылечить тех, кто еще болеет.

              ВЗГЛЯД: Количество антител в крови переболевших зависит от того, как протекала болезнь – бессимптомно, в легкой форме или в тяжелой? Какие именно доноры вам нужнее?

              Е.М.: Количество антител в крови переболевших зависит от генетических особенностей самого пациента (способность иммунной системы человека давать полноценный ответ). Однозначно сказать о зависимости антител от тяжести протекания заболевания нельзя, это требует отдельного изучения. Требуются доноры плазмы, которые переболели и имеют  высокий титр IgG и с отрицательным ПЦР-анализом на COVID (подтверждает, что ранее зараженный человек уже выздоровел –прим. ВЗГЛЯД). Сейчас кровь будет браться у большинства доноров, а уже дальше будет определяться эффективность по уровню антител.

              ВЗГЛЯД: Кто на сегодня является донорами? Переболевшие медработники или простые пациенты?

              Е.М.: В основном, конечно, это медработники. Но мы просим людей, которые переболели и не имеют отвода по донорству приходить сдавать плазму. Нам звонит много коллег и бывших пациентов, которые хотели бы сдать плазму.

              ВЗГЛЯД: И вы всех их примете?

              Е.М.: Да.

              ВЗГЛЯД: Возможно ли в частном порядке привести донора, чтобы сдать кровь не в общий банк, а для переливания конкретному пациенту?

              Е.М.: Как и любое донорство крови, это никогда не запрещалось. Бывает, что ищут и стараются помочь своему близкому. Здесь должен работать принцип – если есть желание, люди могут прийти и помочь, сдать плазму, даже если твоя группа крови не совпадает с группой твоего родственника или близкого человека, который болеет. Можно сдать, потому что этому пациенту достанется плазма от какого-то другого донора. Но все переливания плазмы строго по показаниям, нельзя сказать «хочу» – и пациенту перелили. Все имеет свои четкие медицинские показания.

              ВЗГЛЯД: А можно ли будет получить платную услугу – переливание крови на коммерческой основе?

              Е.М.: Нет, у нас безвозмездное донорство.

              ВЗГЛЯД: Каким образом можно получить антитела, обладающие противовирусным эффектом?

              Е.М.: Антитела можно получать биотехнологическим способом. Такие антитела можно было бы создать на основе крови переболевших людей, проведя клонирование специфичных по отношению к вирусам генов иммуноглобулинов, либо путем иммунизации лабораторных мышей с последующим получением гибридом, продуцирующих моноклональные высокоспецифичные противовирусные антитела, которые в дальнейшем можно гумманизировать.

              ВЗГЛЯД: Какие еще компоненты крови можно использовать для лечения пациентов с COVID?

              Е.М.: Если донор переболел и совместим по HLA (генетическая совместимость – ВЗГЛЯД), то можно было бы от него переливать больному лимфоциты, которые могли бы вызвать клеточный противовирусный ответ. А от здоровых доноров, которые не болели, можно переливать эритроцитарную массу. Это связано с патогенезом заболевания. Известно, что белки вируса приводят к неспособности собственных эритроцитов больного полноценно переносить кислород, переливание эритроцитов от неболевших людей могло бы восстановить способность крови снабжать ткани организма кислородом, уменьшить гипоксию и гипоксемию.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............