Переливание плазмы переболевших коронавирусом проверили на безопасность

Исследование нескольких тысяч пациентов с COVID, которым были сделаны переливания плазмы крови от выздоровевших пациентов, показывает, что экспериментальная терапия безопасна. Выводы ученых опубликованы на медицинском портале medRxiv.

Команда ученых из Университета штата Мичиган и Университета Джонса Хопкинса изучила состояние здоровья 5 тыс. пациентов в США, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, которые получали лечение переливанием донорской плазмы от вылечившихся, передает РИА «Новости».

Уточняется, что для исследования был отобран 4051 (81%) пациент с COVID в тяжелом или опасном для жизни состоянии и 949 (19%) человек с высоким риском развития подобного состояния. До переливания плазмы 3316 пациентов (66%) лежали в отделении интенсивной терапии. Из 4051 пациента у 72% была диагностирована дыхательная недостаточность, у 63% – одышка, у 62% – насыщение крови кислородом менее 93%, а 18% имели полиорганную дисфункцию, у 15% был септический шок.

По результатам анализа состояния здоровья пациентов после переливания донорской плазмы, ученые пришли к выводу, что такое лечение привело лишь к небольшому числу серьезных побочных эффектов, а процент смертности был невысоким.

«В этом первоначальном отчете о 5 тыс. госпитализированных пациентов в США с тяжелым или опасным для жизни течением, или которые, по оценке врачей, имеют высокий риск развития тяжелого или опасного для жизни состояния, общая частота серьезных побочных эффектов в течение четырех часов после переливания плазмы от выздоровевшего от коронавируса пациента составила менее 1%, а уровень смертности через семь дней составил 14,9%», – уточняется в исследовании.

Как пояснили ученые, хотя 70% имевшихся побочных эффектов были связаны с переливанием плазмы, большинство их них (56%) были сочтены только как «возможно связанные с переливанием».

«Учитывая смертельную природу COVIDи большое число критически больных пациентов с множественными сопутствующими заболеваниями, включенными в эти анализы, уровень смертности не представляется чрезмерным», – уточняется в исследовании.

При этом отмечается, что открытие не говорит об эффективности лечения коронавируса реконвалесцентной плазмой.

«Учитывая, что эта терапия применяется все чаще, эти новые данные говорят о ранних показателях безопасности реконвалесцентной плазмы для лечения COVID-19 и предполагают, что исследования должны сместить акцент в сторону определения ее эффективности», – сказано в исследовании.

Ранее глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, академик РАН, кардиолог Евгений Шляхто поставил под сомнение эффективность лечения коронавируса плазмой.

При этом врач-гематолог Елена Мисюрина в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщила, что «у всех пациентов, кому мы смогли выполнить переливание плазмы от донора с антителами, улучшилось состояние».

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