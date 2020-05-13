Глава Минздрава назвал условие возвращения к «нормальной жизни»

Разработка вакцины является одним из главных условий «возвращения к нормальной жизни» после эпидемии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Идет разработка вакцин, потому что, с чего я начинал говорить, управление инфекционным процессом – это то, что должно появиться, тогда мы сможем вернуться к нормальной, спокойной жизни», – цитирует ТАСС слова министра.

По его мнению, первые вакцины от коронавируса в России появятся ближе к последней декаде июля.

«Рассчитываю, что в июле, наверное, все-таки ближе к последней декаде, первые препараты появятся», – подытожил Мурашко.

Также он уточнил, что на сегодняшний день «видны неплохие результаты по препаратам, которые, возможно, в ближайшие несколько недель выйдут в клиническую практику». Эти препараты, по его словам, «реально меняют картину заболевания, и одни из них заменяют иностранные препараты».

Ранее сообщалось, что в июне планируется начать клинические испытания вакцины от коронавируса.

Напомним, по информации Всемирной организации здравоохранения, к разработке вакцины от коронавируса подключились сотни фармкомпаний. В России вакцину от коронавируса разрабатывают семь центров, к клиническим испытаниям приступят в ближайшее время.

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