Госдума одобрила временное приобретение полиса ОСАГО без техосмотра

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, разрешающий до октября 2020 года приобретать полис ОСАГО без технического осмотра автомобиля. Третье чтение возможно 13 мая.

Эта норма была внесена в рамках второго чтения законопроекта об индивидуализации тарифов ОСАГО. Ее необходимость связана с тем, что из-за ограничительных мер по коронавирусу во многих регионах России не работают станции техобслуживания и водители не могут предоставить свой автомобиль для осмотра, чтобы получить диагностическую карту, необходимую для оформления полиса ОСАГО, передает РИА «Новости».

Законопроект разрешает в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключать договор ОСАГО без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии автомобиля обязательным требованиям безопасности, либо свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.

Страхователь в этом случае должен будет предоставить такие документы в течение одного месяца со дня отмены ограничительных мер, но не позднее 31 октября 2020 года. Если он этого не сделает, то страховщик в случае ДТП получает право взыскать с него выплаченные потерпевшему средства в полном объеме.