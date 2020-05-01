Трамп покинет Белый дом впервые за месяц

В пятницу президент США Дональд Трамп впервые покинет Белый дом с конца марта, отправившись в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде, сообщают СМИ.

Он отправится туда в пятницу вечером. Последний раз он покинул Белый дом 28 марта, когда ездил в Норфолк в штате Вирджиния, чтобы лично отправить в Нью-Йорк военно-медицинский корабль, сообщает The Hill.

Напомним, в США зафиксировали более 1 млн случаев коронавируса. Умерли более 57 тыс. человек. Трамп объяснил это лучшей в мире системой тестирования.