В Москве сократили срок признания безработным

Срок признания безработным и начала выплат пособия в Москве сократили с 10 до двух дней, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Вчера президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным принято решение об ускоренной выплате, по максимальной планке, пособий по безработице ... Мы проработали заранее данный вопрос, проработали методики, настроили работу специалистов, и уже с сегодняшнего дня уже начинаются выплаты по схеме: около 12 тыс. рублей – федеральное пособие, мы доводим в Москве его до 19,5 тыс. рублей, добавляя региональную выплату. И то, и другое будет делаться по одинаковой методике, одновременно. Это значит, что минимальное время начисления, которое было раньше, уменьшится в пять раз: ставится задача обработать (заявку) и назначить выплату в течение двух дней», – заявил глава города, передает РИА «Новости».

По его словам, большую часть формальных документов не нужно будет собирать, проверка прежнего стажа работы и зарплаты «будет практически сведена к нулю».

Мэр пояснил, что выплаты должны производиться очень быстро, без посещения гражданами центров занятости и работодателей.

Не имеющие возможности обратиться за выплатой онлайн граждане смогут прийти в центр занятости, в котором с соблюдением санитарных норм и требований они получат соответствующие решения.

«Начислены такие пособия тысячам людей. От работы сотрудников центра занятости, от темпа их работы зависит то, как будут чувствовать граждане себя с социально-экономической точки зрения; эта работа очень важна. Если будет недостаточно сотрудников в call-центрах, прошу наращивать объемы, брать работу на аутсорсинг, чтобы обеспечить нарастающий объем заявок по выплате пособий ... Необходимо максимально упростить бумажную работу, перенести все в онлайн, и даже там упростить, ускорить получение пособий по безработице, выплаты социальной помощи», – заключил Собянин.

В пресс-службе мэра добавили, что программа по выплате пособий в таком формате рассчитана до 30 сентября 2020 года.

В Кремле ранее сообщали, что самозанятые, чья работа была приостановлена из-за ограничительных мер против коронавируса, также могут воспользоваться упрощенным режимом для получения пособий по безработице.