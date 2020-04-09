«Союз МС-16» с экипажем МКС вышел на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-16» с экипажем из двух россиян и американца, сообщили в Роскосмосе.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-16» был осуществлен с 31-й площадки Байконура в 11.05 мск. На борту корабля россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди, передает РИА «Новости».

«Союз МС-16» отделился от третьей ступени «Союза-2.1а» в 11.14 мск.

Сближение корабля с МКС будет проходить по шестичасовой схеме. Его стыковка к модулю «Поиск» российского сегмента станции намечается в 17.16 мск.

«Союз МС-16» стал первым кораблем с экипажем, который полетел на ракете «Союз-2.1а», полностью состоящей из российских комплектующих, вместо ранее использовавшейся ракеты «Союз-ФГ» с украинской системой управления.

В ходе 196-суточной экспедиции на МКС экипажу предстоит принять два грузовых корабля «Прогресс», японский «грузовик» HTV-9 и американский Cygnus. Кроме того, в мае ожидается прилет на станцию первого корабля Crew Dragon с экипажем.

Ранее в четверг ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» стартовала с Байконура.

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