«Союз» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» стартовала с Байконура в четверг, 9 апреля. Двое россиян и один американец отправились на Международную космическую станцию, где им предстоит прожить 196 суток в условиях изоляции.

Пуск ракеты был осуществлен в 11.05 мск с 31-й площадки Байконура. Он стал 400-м, выполненным с данного стартового комплекса с 1961 года.

Сближение корабля с МКС будет проходить по шестичасовой схеме. Его стыковка к модулю «Поиск» российского сегмента станции намечается на 17.16 мск.

В полет отправились россияне – бывший боевой летчик Анатолий Иванишин и инженер Иван Вагнер, а также бывший американский «морской котик», специалист по проникновению на корабли противника Кристофер Кэссиди, передает РИА «Новости».

Впервые запуск в космос проводится при закрытых границах между странами из-за пандемии, что создало сложности с перемещением российских специалистов в Казахстан. На пилотируемый старт впервые не приглашены СМИ, провожать космонавтов в полет не приехали их семьи и друзья из России и США, а сами члены экипажа были помещены в режим жесткой обсервации.

Иванишин рассказывал, что в условиях карантина экипаж провел полтора месяца – месяц в Звездном городке и более двух недель на Байконуре.

Для защиты здоровья экипажа была изменена процедура предстартовой подготовки. Космонавтам ограничили контакты с членами комиссии, которая принимает у них экзамены, и запретили участвовать в публичных мероприятиях. Впервые в режиме видеоконференции прошла предполетная пресс-конференция.

Все сотрудники госкорпорации «Роскосмос» и предприятий, которые обеспечивали запуск – всего 270 человек – перед поездкой в Казахстан сдали тесты на коронавирус. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что перед поездкой ежедневно сдавал анализы.

Старт в условиях пандемии коронавируса не единственное, что отличает этот пуск. В этот раз ракета «Союз-2.1а» впервые стартовала с экипажем. Надежность кораблей протестировали при запусках грузовых кораблей, а летом 2019 года пуск состоялся с кораблем «Союз», но без космонавтов на борту.

Изначально планировалось, что весной на МКС отправится другой экипаж – Николай Тихонов и Андрей Бабкин, но за полтора месяца до старта Тихонов получил травму глаза. Российских членов экипажа решено было заменить на дублеров – Иванишина и Вагнера, не меняя американского астронавта.