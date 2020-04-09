«Союз» с экипажем МКС стартовал с Байконура

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9 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 11:24  |  vz.ru
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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор

В глазах президента США Уильям Тейлор − предатель и крысаФото: Stefani Reynolds/Global Look Press
Сразу три бывших посла США на Украине обратились к президенту Трампу с предложением воспользоваться исторической возможностью, вернуть Донбасс Украине и отобрать у России Крым. По их мнению, очень скоро коронавирус и нефтяной кризис сделают Москву бедной и сговорчивой, что дает Западу «окно возможностей». Но самого главного эти люди не учли.  Подробности...
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Почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной

Российские врачи открыли прием больных в итальянском БергамоФото: Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
Российская система здравоохранения, при всех ее слабостях, оказалась устойчивее к ударам коронавируса, чем западная. Итальянские врачи первыми из европейцев признали – ставка на помощь конкретному пациенту обернулась слабостью при столкновении с массовой болезнью. Что помогло российским, а также китайским медикам встретить пандемию во всеоружии? Подробности...
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Мир после пандемии будут менять по новым правилам

Москва получила моральное право внести свою лепту в обсуждение будущего мира после пандемииФото: SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
После пандемии всем странам придется сделать выбор – руководствоваться в будущем своими национальными интересами или вновь участвовать в глобальных объединениях. Запад, который не смог справиться ни с вирусом, ни с экономическим кризисом, ждет мощная волна левых протестов. Зато Москва и Пекин станут примерами для подражания. К такому выводу пришли ведущие российские эксперты-международники. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Традиция должна стать нашей реальной идеологией

Борис Межуев, политолог
Слава Богу, что антипрививочники не победили сторонников советского вакцинирования. Но это только в одной этой области, а в скольких других торжествуют инноваторы? Подробности...
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Настало время вцепиться в социальные нормы

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
У нас сейчас та ситуация, когда в социальные нормы нужно вцепиться двумя руками и не отпускать их. Потому что если мы их потеряем, то и здоровье психики населения изрядно просядет, а этот парень из Рязанской области окажется только первой ласточкой. Подробности...
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Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

Сергей Мардан, публицист
Если раньше Китай использовал почти исключительно экономические рычаги, щедро инвестируя в строительство в странах третьего мира, то сегодня он претендует на то, чтобы присвоить себе роль державы, спасшей мир от новой чумы. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              «Союз» с экипажем МКС стартовал с Байконура

                 9 апреля 2020, 11:10
              Фото: Roscosmos/Global Look Press
              Текст: Ольга Никитина

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              Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» стартовала с Байконура в четверг, 9 апреля. Двое россиян и один американец отправились на Международную космическую станцию, где им предстоит прожить 196 суток в условиях изоляции.

              Пуск ракеты был осуществлен в 11.05 мск с 31-й площадки Байконура. Он стал 400-м, выполненным с данного стартового комплекса с 1961 года.

              Сближение корабля с МКС будет проходить по шестичасовой схеме. Его стыковка к модулю «Поиск» российского сегмента станции намечается на 17.16 мск.

              В полет отправились россияне – бывший боевой летчик Анатолий Иванишин и инженер Иван Вагнер, а также бывший американский «морской котик», специалист по проникновению на корабли противника Кристофер Кэссиди, передает РИА «Новости».

              Впервые запуск в космос проводится при закрытых границах между странами из-за пандемии, что создало сложности с перемещением российских специалистов в Казахстан. На пилотируемый старт впервые не приглашены СМИ, провожать космонавтов в полет не приехали их семьи и друзья из России и США, а сами члены экипажа были помещены в режим жесткой обсервации.

              Иванишин рассказывал, что в условиях карантина экипаж провел полтора месяца – месяц в Звездном городке и более двух недель на Байконуре.

              Для защиты здоровья экипажа была изменена процедура предстартовой подготовки. Космонавтам ограничили контакты с членами комиссии, которая принимает у них экзамены, и запретили участвовать в публичных мероприятиях. Впервые в режиме видеоконференции прошла предполетная пресс-конференция.

              Все сотрудники госкорпорации «Роскосмос» и предприятий, которые обеспечивали запуск – всего 270 человек – перед поездкой в Казахстан сдали тесты на коронавирус. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что перед поездкой ежедневно сдавал анализы.

              Старт в условиях пандемии коронавируса не единственное, что отличает этот пуск. В этот раз ракета «Союз-2.1а» впервые стартовала с экипажем. Надежность кораблей протестировали при запусках грузовых кораблей, а летом 2019 года пуск состоялся с кораблем «Союз», но без космонавтов на борту.

              Изначально планировалось, что весной на МКС отправится другой экипаж – Николай Тихонов и Андрей Бабкин, но за полтора месяца до старта Тихонов получил травму глаза. Российских членов экипажа решено было заменить на дублеров – Иванишина и Вагнера, не меняя американского астронавта.


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