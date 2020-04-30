Украине посоветовали отказаться от сотрудничества с МВФ

Украина сможет преодолеть системный кризис в случае обретения суверенности и отказа от руководства МВФ, заявил глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Под руководством МВФ Украина неуклонно превращается в сырьевой придаток Запада и де-факто в полуколонию. Преодоление этой полуколониальной зависимости – основная задача Украины», – заявил Медведчук, передает ТАСС.

Без обретения суверенности страна не сможет выйти из системного, в том числе экономического кризиса, уверен Медведчук.

Он привел данные Всемирного банка, согласно которым свыше 10% ВВП страны (15,8 млрд долларов) в 2019 году обеспечили украинцы, работающие за рубежом.

Из-за пандемии коронавируса эта цифра существенно сократится, пояснил политик.

«Что означают эти потери для Украины? Не менее 5% ВВП только на самой сумме поступлений в страну», – подчеркнул он.

Ранее Медведчук заявлял, что улучшение отношения украинцев к России говорит об осознании народом Украины необходимости восстановления отношений между странами.