В Бундестаге объяснили, почему Россия не приглашена в Берлин на 75-летие окончания войны

В Европе пытаются преуменьшить роль России во Второй мировой войне, чтобы страна не получила дополнительный имиджевый капитал, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он отреагировал на отсутствие приглашения российской делегации на церемонию в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине.

«Это не первый раз, когда в Польше, во Франции и других местах пытаются как-то приуменьшить роль России в этой войне. Может быть, это происходит из соображений, что приглашение на подобные церемонии дает России дополнительный имиджевый капитал, который не хотелось бы видеть власть имущим», – сказал депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

Политик считает, что идеологические проблемы политики пытаются решить и с помощью проблемы коронавируса. «Я думаю, что в этом сыграла свою роль как идеология, так и технический момент, связанный с карантином. Я надеюсь, что все это скоро закончится и после коронавируса на арену придут другие политические силы, которые уберут все идеологические препоны, мешающие развиваться бизнесу. Нас ждет серьезный экономический крах. И если мы еще дополнительно будем придумывать какие-то идеологические барьеры, то выйти из этого экономического кризиса будет тяжело всем, а не только Германии и России», – уверен депутат.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду стало известно, что представители российской стороны не приглашены на церемонию в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине. Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

Ранее сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер совместно с канцлером Ангелой Меркель и президентами бундестага (парламент ФРГ), бундесрата (орган представительства федеральных земель) и конституционного суда возложат венки 8 мая к центральному мемориалу памяти жертв войны и насилия в Берлине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД