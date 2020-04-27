При взрыве в автомобиле в Волгограде пострадал пенсионер

В результате взрыва неустановленного боеприпаса, произошедшего в припаркованном легковом автомобиле на западе Волгограде, пострадал пенсионер, он госпитализирован с осколочными ранениями, сообщила официальный представитель Следственного управления СК РФ по региону Наталия Рудник.

«Несколько часов назад на улице Хорошева в городе Волгограде произошел взрыв неустановленного боеприпаса, в результате которого пострадал 69-летний мужчина», – приводит ее слова ТАСС.

По предварительным данным, мощный хлопок раздался в автомобиле пенсионера в тот момент, когда он сел за руль транспортного средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1. УК РФ (незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

О взрыве в автомобиле сообщалось ранее в понедельник.