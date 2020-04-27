В Совфеде решили проверить Нарусову на предмет конфликта интересов

Подкомитет по этике Совета Федерации рассмотрит обращение СМИ о предполагаемом конфликте интересов в связи с тем, что сенатор Людмила Нарусова якобы направила в Верховный суд письмо о неправомерности действий СК в отношении компаний ее дочери Ксении Собчак, сообщил глава подкомитета Сергей Мамедов.

«Заявление поступило. Будем проверять. Как вы знаете, есть три варианта (от чьего имени может быть направлено обращение в СФ для его рассмотрения) – политические партии, СМИ и правоохранительные органы. К нам поступило обращение от СМИ провести проверку, мы ее обязательно проведем», – передает его слова ТАСС.

Сенатор отметила, что члены подкомитета собираются обсудить этот вопрос уже на этой неделе.

«У нас сроки ограничены 30 днями. Мы за это время позицию отработаем и доложим ее председателю Совета Федерации. А она уже будет принимать решение», – сказал Мамедов.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Нарусова якобы направила председателю Верховного суда письмо, в котором заявила о неправомерности действий СК и суда Южно-Сахалинска по аресту имущества двух крабодобывающих компаний, которые связаны с ее дочерью Ксенией Собчак. Утверждается, что Нарусова якобы просила проверить решение суда на возможные нарушения.