Соловьев: На фоне дистанционного обучения традиционную школу рано списывать со счетов

У дистанционного обучения есть существенные ограничения, детям утомительно учится на удаленке, считает телеведущий Владимир Соловьев.

«Мои дети, как и все московские школьники сейчас на дистанционном обучении. Первые выводы. Это тяжело. Дети устают. Столько часов смотреть в монитор сильно утомляет глаза. Преподаватели стараются, но только ищут оптимальный метод подачи информации и соотношение времени урока и перемен», – написал Соловьев в своем Telegram.

Телеведущий отметил, что объемные домашние задания «точно ни к чему», так как «стирается грань между зоной и временем обучения, отдыха, домашней подготовки».

Кроме того, по его словам, детям не хватает живого общения со сверстниками, смены обстановки и эмоциональной встряски.

«На мой взгляд, такой масштабный вынужденный эксперимент показал, что у дистанционного обучения есть ограничения и существенные, так что традиционную школу рано списывать со счетов», – отметил журналист.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что очное обучение невозможно полностью заменить на дистанционное. Глава Минпросвещения заявил, что переход на дистанционное обучение для многих семей в России стал шоком, также не все школы страны были к этому готовы.