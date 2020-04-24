Кононенко поддержал запросы Семенович о сумме минимального заработка для мужчины

Актриса и певица Анна Семенович права, что мужчина должен зарабатывать больше женщины, и для женатого человека с детьми и неработающей женой в Москве ста тысяч рублей действительно мало, заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко.

Семенович в одном из шоу на YouTube заявила, что мужчины, получающие 100 тысяч рублей в месяц, «ничего не зарабатывают». Она уточнила, что не смогла бы жить с таким человеком, поскольку сама зарабатывает в разы больше.

«Анна Семенович – девушка с запросами, и мне кажется, что я с ней согласен. Вот у меня двое детей, жена не работает, и если я буду зарабатывать 100 тысяч рублей, мы не проживем», – говорит Кононенко.

Заработок мужчины, продолжает блогер, зависит от очень многих факторов, параметров: наличие детей, работает ли жена и есть ли она вообще, сколько человек платит за квартиру, потому что эта сумма сильно отличается в Москве и регионах.

«Вот лично у меня потребности очень низкие. Мне, в общем-то, кроме еды, компьютера и интернета ничего не нужно. Так что одному мне бы хватило 100 тысяч. Но вот на семью этого крайне мало. Здесь стоит, вероятно, говорить про совокупный доход, но мужчина, как мне кажется, должен зарабатывать больше женщины. Поэтому Анна Семенович права, она же привыкла к определенному образу жизни», – считает Кононенко.

Он подчеркивает, что нельзя однозначно назвать сумму минимального заработка, так как Россия большая, и в разных городах на одни и те же деньги можно себе позволить разную жизнь. При этом он уверен, что молодой человек должен быть под стать женщине. «У нас люди умудряются выживать на 20 – 30 тысяч рублей в месяц и не умирают с голоду. Это говорит о том, что деньги – вещь относительная», – подытожил Кононенко.