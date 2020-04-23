Суд Москвы оштрафовал нарушившего карантин больного коронавирусом

Чертановский суд Москвы оштрафовал на 15 тыс. рублей зараженного коронавирусом мужчину, который нарушил условия карантина, вышел из дома и спустился в метро. Об этом сообщили в суде.

«Суд признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей. Несмотря на предупреждение о соблюдении режима изоляции на период лечения, указанном в вышеизложенном соглашении, он покинул место самоизоляции», – передает ТАСС сообщение суда.

Уточняется, что житель Москвы спустился в метро и был задержан сотрудниками полиции в вестибюле станции «Нагорная». Человек имел при себе соглашение на получение им медицинской помощи на дому и соблюдение режима самоизоляции при лечении новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в России за прошедшие сутки подтвердили 4774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Накануне число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5236. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась на 462 случая.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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