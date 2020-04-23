Эксперт: Суд против сирийского офицера нельзя сравнивать с Нюрнбергским процессом

«Неслучайно начатое в Германии дело против бывшего офицера широко освещает именно New York Times. Но сильно хромает сравнение с Нюрнбергским процессом», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя резонансное дело бывшего офицера сирийской тайной полиции, обвиняемого в пытках.

«Американское издание The New York Times ведет свою собственную войну против Башара Асада, поэтому неудивительно, что она сравнила дело Анвара Раслана с самым громким процессом прошлого ХХ века – судом над нацистами в Нюрнберге», – отметил политолог Александр Рар.

Как сообщает Deutsche Welle, в четверг в верховном суде земли Рейнланд-Пфальц начался процесс над бывшим высокопоставленным сотрудником сирийской тайной полиции Анваром Расланом. Сирийца обвиняют в преступлениях против человечности, 58 убийствах, изнасиловании, сексуальных посягательствах при отягчающих обстоятельствах.

По мнению New York Times, процесс над Расланом напоминает Нюрнбергский трибунал, а также процессы о геноциде в Руанде и о военных преступлениях в бывшей Югославии, который вел Гаагский трибунал.

Подсудимый еще в конце 2012 года дезертировал, перешел на сторону мятежников. При этом, как утверждается, его новые соратники не знали о том, что Раслан участвовал в пытках. Как пишет DW, дезертиру даже удалось «стать видным деятелем сирийской оппозиции». Затем он бежал из Сирии, получив убежище в Германии. И уже в Германии его опознал кто-то уцелевших узников, его бывших жертв, и только тогда Раслан был взят под стражу.

Его дело рассматривается как первый суд против высокопоставленного деятеля дамасского режима – утверждается, что Раслан причастен к «государственной системе пыток», во главе которой стоит сам президент Асад. NYTimes цитирует немецких экспертов, которые называют дело Раслана «посланиям всему сирийскому режиму».

Проведение подобного процесса стало возможным благодаря вступившему в Германии в 2002 году в силу закона, который предусматривает уголовное наказание за нарушение международного права, в том числе и в отношение граждан других стран.

«Нюрнбергский процесс шел против главарей режима, который капитулировал, который был побежден и разгромлен», – отметил Рар. Нацистский режим в итоге был де-юре признан преступным, чего нельзя сказать о руководстве Сирийской арабской республики, указал собеседник. Деятельность Асада и его правительства оценивается в мире по-разному, но в том числе и положительно – как той силы которая защитила «свою страну от проникновения туда террористических отрядов или повстанцев, которые были поддержаны извне», отметил Рар.

«И международное право на его стороне, – добавил немецкий эксперт. – Можно было бы привести, естественно, сравнение с гаагскими судами после югославских войн. Но там все было ясно и однозначно. Международное сообщество предъявило обвинение экс-президенту Слободану Милошевичу», – указал эксперт. Подобных обвинений в преступлениях против человечности не предъявлялось ни Асаду, ни военному руководству САР.

И если The New York Times решила писать о расплате за преступления в Сирии, то почему это издание не призывает к аналогичному возмездию за преступления на Востоке Украины, задался вопросом собеседник. «За всю эту войну было 13 тысяч убитых, но забывается о том, что главные жертвы оказались на территории, которые атаковала украинская армия. Так что тут я был бы осторожен с параллелями и историческими примерами», – подытожил Рар.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД