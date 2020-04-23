Эксперт: Суд против сирийского офицера нельзя сравнивать с Нюрнбергским процессом

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23 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 19:22  |  vz.ru
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Директор омского кинотеатра: Самое сложное будет после карантина

Коронавирус может оставить кинотеатры без работы и после карантинаФото: Артур Лебедев/РИА Новости
«Когда бизнесу разрешат открыться, то рестораны, наверное, начнут удивлять посетителей новыми изысками, другие – скидками. А что делать нам, киношникам? Меня очень беспокоит, что мы будем показывать в кинотеатре и придут ли люди», – переживает директор омского кинотеатра «Вавилон» Борис Собко. Он рассказал, как ему удается удержать коллектив и почему самое страшное для кинобизнеса начнется после снятия карантина. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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Литву заставили оправдать «тайного агента Москвы»

Роландас Паксас в итоге отстоял свою правотуФото: Петрас Малукас/ТАСС
Литовский суд вынужден был вчистую оправдать экс-президента страны Роландаса Паксаса по делу о «коррупции» и «торговле политическим влиянием». Бывшего главу государства обвиняли в том, что он якобы согласился принять взятку в 15 тысяч евро. Реальная подоплека судебных преследований в том, что политик является сторонником дружеских отношений Литвы с Россией. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдой, то сонм правозащитников и политиков встретит эту новость с ликованием. В отличие от экспертов и государственных деятелей, которые прекрасно понимают катастрофические последствия этого ухода. Подробности...
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Кроме русских в мире есть еще виноватые

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нигде так много не врут, как на охоте и после войны. Если нынешний вирус – это аллегория войны, то врут и прямо на войне, не отходя от окопа. Ах да, теперь это называется не вранье, а медийное сопровождение. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

«Либералы» и «патриоты» страшно далеки от народа

Алексей Алешковский, сценарист
Кино – важнейшее из искусств, потому что объединяющее. Хорошие фильмы всегда транслируют истинные ценности; киноиндустрия – фабрика скреп, если угодно. К сожалению, место, которое раньше принадлежало властителям умов, сегодня занимают предводители безумия. Подробности...
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              Эксперт: Суд против сирийского офицера нельзя сравнивать с Нюрнбергским процессом

                 23 апреля 2020, 19:03
              Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
              Текст: Иван Абакумов

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              «Неслучайно начатое в Германии дело против бывшего офицера широко освещает именно New York Times. Но сильно хромает сравнение с Нюрнбергским процессом», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя резонансное дело бывшего офицера сирийской тайной полиции, обвиняемого в пытках.

              «Американское издание The New York Times ведет свою собственную войну против Башара Асада, поэтому неудивительно, что она сравнила дело Анвара Раслана с самым громким процессом прошлого ХХ века – судом над нацистами в Нюрнберге», – отметил политолог Александр Рар.

              Как сообщает Deutsche Welle, в четверг в верховном суде земли Рейнланд-Пфальц начался процесс над бывшим высокопоставленным сотрудником сирийской тайной полиции Анваром Расланом. Сирийца обвиняют в преступлениях против человечности, 58 убийствах, изнасиловании, сексуальных посягательствах при отягчающих обстоятельствах.

              По мнению New York Times, процесс над Расланом напоминает Нюрнбергский трибунал, а также процессы о геноциде в Руанде и о военных преступлениях в бывшей Югославии, который вел Гаагский трибунал.

              Подсудимый еще в конце 2012 года дезертировал, перешел на сторону мятежников. При этом, как утверждается, его новые соратники не знали о том, что Раслан участвовал в пытках. Как пишет DW, дезертиру даже удалось «стать видным деятелем сирийской оппозиции». Затем он бежал из Сирии, получив убежище в Германии. И уже в Германии его опознал кто-то уцелевших узников, его бывших жертв, и только тогда Раслан был взят под стражу.

              Его дело рассматривается как первый суд против высокопоставленного деятеля дамасского режима – утверждается, что Раслан причастен к «государственной системе пыток», во главе которой стоит сам президент Асад.  NYTimes цитирует немецких экспертов, которые называют дело Раслана «посланиям всему сирийскому режиму».

              Проведение подобного процесса стало возможным благодаря вступившему в Германии в 2002 году в силу закона, который предусматривает уголовное наказание за нарушение международного права, в том числе и в отношение граждан других стран.

              «Нюрнбергский процесс шел против главарей режима, который капитулировал, который был побежден и разгромлен», – отметил Рар. Нацистский режим в итоге был де-юре признан преступным, чего нельзя сказать о руководстве Сирийской арабской республики, указал собеседник. Деятельность Асада и его правительства оценивается в мире по-разному, но в том числе и положительно – как той силы которая защитила «свою страну от проникновения туда террористических отрядов или повстанцев, которые были поддержаны извне», отметил Рар.

              «И международное право на его стороне, – добавил немецкий эксперт. – Можно было бы привести, естественно, сравнение с гаагскими судами после югославских войн. Но там все было ясно и однозначно. Международное сообщество предъявило обвинение экс-президенту Слободану Милошевичу», – указал эксперт. Подобных обвинений в преступлениях против человечности не предъявлялось ни Асаду, ни военному руководству САР.

              И если The New York Times решила писать о расплате за преступления в Сирии, то почему это издание не призывает к аналогичному возмездию за преступления на Востоке Украины, задался вопросом собеседник. «За всю эту войну было 13 тысяч убитых, но забывается о том, что главные жертвы оказались на территории, которые атаковала украинская армия. Так что тут я был бы осторожен с параллелями и историческими примерами», – подытожил Рар.

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