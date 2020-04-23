В кабинете пермского вице-премьера начался обыск

В кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина проходит обыск, сообщили в пресс-службе чиновника.

«Обыски действительно проходят. Вся дополнительная информация позже», – сказали ТАСС в пресс-службе.

По данным местного интернет-портала 59.ru, данный обыск может быть связан с уголовным делом о хищении бюджетных средств при строительстве нового зоопарка в Перми.

В свою очередь в пресс-службе краевого правительства подтвердили, что в строительном блоке идут следственные мероприятия.

«Оказывается содействие правоохранительным органам, их в первую очередь интересуют старые проекты, в том числе по строительству зоопарка», – сказали в правительстве.

С 2017 года Сюткин занимал должность зампреда пермского правительства – министра строительства. В конце 2017 года был назначен первым вице-премьером местного правительства. В 2019 году Сюткин оставил пост министра строительства. В апреле 2020 года чиновник написал заявление об увольнении из краевого правительства по собственному желанию.