СК возбудил дело о поставке просроченных аппаратов ИВЛ в больницу Владимира

Следователи возбудили уголовное дело по факту поставки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких с истекшим сроком годности в больницу Владимира, сообщило СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке медицинских изделий – аппаратов искусственной вентиляции легких по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238.1 УК РФ (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок)», – сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что на стадии получения благотворительной помощи комиссией клиники установлено, что аппараты ИВЛ выпущены в 1999-2001 годах с регистрационными удостоверениями и с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации.

Также установлено несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции (разброс дыхательного объема составляет 10 –15%). Заключением комиссии данное медицинское оборудование для врачебной деятельности признано непригодным.

«По результатам анализа имеющихся материалов следствие пришло к выводу о том, что под видом благотворительной помощи в больницу №6 города Владимира произведена поставка (сбыт) незарегистрированных в установленном законом порядке, недоброкачественных аппаратов ИВЛ в количестве 50 штук общей стоимостью 6 миллионов рублей», – отмечено в сообщении.

Администрация региона, в свою очередь, пояснила, что некачественные аппараты ИВЛ в медучреждениях региона не используются. Были благотворители, которые предложили аппараты ИВЛ региональному департаменту здравоохранения, но власти их не приняли, поскольку сочли неподходящими.

Напомним, в начале апреля в инфекционное отделение городской больницы №6 Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией поступило 50 аппаратов ИВЛ «ФАЗА-5 НР» с истекшим 15 лет назад сроком годности. Прокуратура Владимирской области сообщила о проведенной по сообщениям местных СМИ проверке.