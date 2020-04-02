Число жертв коронавируса в мире достигло 50 тыс. человек

Число умерших от новой коронавирусной инфекции в мире насчитывает не менее 50 тыс. человек, свидетельствуют сводные данные по странам.

В частности, во Франции за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умер по меньшей мере 471 человек, передает ТАСС.

По словам гендиректора Управления здравоохранения страны Жерома Саломона, общее число умерших достигло 4 503 человек. По его словам, в больницах в настоящее время находятся 26 246 человек, из которых 6 399 – в реанимации.

Кроме того, в Германии количество умерших от коронавируса превысило 1 тыс. человек. По оценке телеканала n-tv, в общем число инфицированных в Германии достигло 79 450.

В свою очередь в Италии от коронавируса скончались 13915 человек. По словам главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, число погибших за последние сутки возросло на 760.

«На сегодня инфицированы 83 049 человек, по сравнению со вчера число выросло на 2477», – сказал Боррелли.

По его словам, число выздоровевших достигло 18 278, оно выросло за день на 1431 человек. При этом общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 115,2 тыс.

Напомним, в России число заразившихся коронавирусом выросло за последние сутки на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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