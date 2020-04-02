На конкурс «Большая перемена» подали заявки более 30 тысяч школьников

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2 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 20:13  |  vz.ru
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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Почему Нью-Йорку критически необходима российская помощь

Больницы Нью-Йорка оказались не готовы к такому наплыву зараженных коронавирусомФото: JUSTIN LANE/EPA/ТАСС
В Нью-Йорк прибыл российский самолет Ан-124 с медицинским оборудованием из России. И это не просто жест – великолепная американская медицина, как выяснилось, оказалась бессильной перед пандемией коронавируса. Что происходит в нью-йоркских больницах и как выглядит сегодня оказание помощи в самом большом мегаполисе США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ

Наталья Холмогорова, правозащитник
Всадник Апокалипсиса вырос перед нами во весь рост, и вся прочая общественно-политическая повестка ушла в его огромную тень. В самом деле, чума, война или голод – надежное, эффективное средство против гей-парадов. Подробности...
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Как Киев живет без метро

Андрей Манчук, политолог
Прекращение работы транспорта не обязательно помогает в борьбе с распространением заразы. По крайней мере, когда это осуществляется волюнтаристским путем, без учета того, как может сказаться на обществе мгновенный разрыв социальных, экономических и транспортных связей. Подробности...
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Чтобы занять людей, нужны стройки века

Сергей Лукьяненко, писатель
Паникёры уже говорят о возможных бунтах мигрантов. Я так не считаю, я верю в Росгвардию, а ещё более верю в автоматическое огнестрельное оружие, но даже без всяких бунтов и криминалов – что делать с миллионами людей, лишившихся работы? Подробности...
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              На конкурс «Большая перемена» подали заявки более 30 тысяч школьников

              2 апреля 2020, 19:20

              Текст: Ольга Никитина

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              Всероссийский конкурс для старшеклассников «Большая перемена» – новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – со старта (28 марта) собрал уже свыше 30 тыс. заявок из всех регионов России.

              Участие в конкурсе могут принять школьники 8-10 классов. Регистрация продлится по 22 июня. Дистанционный этап проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре. Во вторник, 31 марта, стартовал первый этап конкурса – тестирования. При этом присоединиться к конкурсу школьники могут по 22 июня, все задания будут доступны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              «Конкурс стартовал всего несколько дней назад, но уже стал по-настоящему всероссийским. Заявки на участие мы получаем буквально из всех регионов страны. Большинство из них – от школьников Москвы (3958 заявок) и Подмосковья (2044), а также Кабардино-Балкарской Республики (883). Это топ-3. За ними в десятку регионов также вошли Нижегородская (846), Ленинградская (843) области и Санкт-Петербург (838), Краснодарский край (754), Республика Башкортостан (616), Свердловская (607) и Кемеровская (577) области», – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              Одновременно с конкурсными испытаниями в сообществе «Большая перемена» ВКонтакте https://vk.com/bpcontest школьники могут получить познавательный контент – еженедельно в сообществе проводятся челленджи, марафоны, организуются онлайн-лекции и видео-уроки от экспертов в сфере медиа, технологий, науки и бизнеса.

              По словам министра просвещения Сергея Кравцова, сегодня учителя, ученики и их родители находятся дома, и от того, насколько ответственно и сознательно поведет себя каждый, зависит возвращение к привычному формату жизни. «Я хочу порекомендовать всем ребятам использовать это время, чтобы углубить свои знания, подтянуть те предметы, которые вы будете сдавать», – отметил Сергей Кравцов.

              Директор по развитию проекта «ПроеКТОриЯ» Александра Потехина рассказала, что развитие дистанционных форм образования сегодня является особенно актуальным. «Большая перемена» дает школьникам возможности для образования, развития и самореализации онлайн, не выходя из дома. Кроме того, конкурс учитывает индивидуальные особенности и таланты каждого подростка. Ведь талантливым можно быть в самых разных вещах. И мы хотим, чтобы каждый участник смог найти в этом конкурсе то, что ему действительно интересно, чтобы время, проведенное дома, прошло с пользой», – сообщила Александра Потехина.

              Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или олимпиады. Главный критерий конкурсного отбора – оценка навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире (например, умение вести коммуникацию и способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях).

              В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

              Наставниками конкурсантов выступят профессионалы в сфере науки и технологий, бизнеса, искусства и медиа. Участники смогут получить рекомендации от эксперта того тематического направления, которое они выберут. А в качестве наставников для выполнения задач на определенном этапе конкурса учащиеся смогут привлечь своих школьных учителей.

              Учащиеся 10-х классов получат денежный приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап; до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

              Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование, приобретение образовательных гаджетов, покупку спортивного снаряжения.

              Все финалисты конкурса получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Средства могут быть потрачены на приобретение лабораторного оборудования, школьного автобуса, оборудование спортивного зала, творческой студии, зон отдыха, школьной столовой и прочее.

              Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников. Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк России, Mail.ru Group («ВКонтакте») и ведущие высшие учебные заведения страны.

              Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина, который возглавляет наблюдательный совет АНО. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.


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