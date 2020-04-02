На конкурс «Большая перемена» подали заявки более 30 тысяч школьников

Всероссийский конкурс для старшеклассников «Большая перемена» – новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – со старта (28 марта) собрал уже свыше 30 тыс. заявок из всех регионов России.

Участие в конкурсе могут принять школьники 8-10 классов. Регистрация продлится по 22 июня. Дистанционный этап проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре. Во вторник, 31 марта, стартовал первый этап конкурса – тестирования. При этом присоединиться к конкурсу школьники могут по 22 июня, все задания будут доступны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Конкурс стартовал всего несколько дней назад, но уже стал по-настоящему всероссийским. Заявки на участие мы получаем буквально из всех регионов страны. Большинство из них – от школьников Москвы (3958 заявок) и Подмосковья (2044), а также Кабардино-Балкарской Республики (883). Это топ-3. За ними в десятку регионов также вошли Нижегородская (846), Ленинградская (843) области и Санкт-Петербург (838), Краснодарский край (754), Республика Башкортостан (616), Свердловская (607) и Кемеровская (577) области», – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Одновременно с конкурсными испытаниями в сообществе «Большая перемена» ВКонтакте https://vk.com/bpcontest школьники могут получить познавательный контент – еженедельно в сообществе проводятся челленджи, марафоны, организуются онлайн-лекции и видео-уроки от экспертов в сфере медиа, технологий, науки и бизнеса.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, сегодня учителя, ученики и их родители находятся дома, и от того, насколько ответственно и сознательно поведет себя каждый, зависит возвращение к привычному формату жизни. «Я хочу порекомендовать всем ребятам использовать это время, чтобы углубить свои знания, подтянуть те предметы, которые вы будете сдавать», – отметил Сергей Кравцов.

Директор по развитию проекта «ПроеКТОриЯ» Александра Потехина рассказала, что развитие дистанционных форм образования сегодня является особенно актуальным. «Большая перемена» дает школьникам возможности для образования, развития и самореализации онлайн, не выходя из дома. Кроме того, конкурс учитывает индивидуальные особенности и таланты каждого подростка. Ведь талантливым можно быть в самых разных вещах. И мы хотим, чтобы каждый участник смог найти в этом конкурсе то, что ему действительно интересно, чтобы время, проведенное дома, прошло с пользой», – сообщила Александра Потехина.

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или олимпиады. Главный критерий конкурсного отбора – оценка навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире (например, умение вести коммуникацию и способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях).

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

Наставниками конкурсантов выступят профессионалы в сфере науки и технологий, бизнеса, искусства и медиа. Участники смогут получить рекомендации от эксперта того тематического направления, которое они выберут. А в качестве наставников для выполнения задач на определенном этапе конкурса учащиеся смогут привлечь своих школьных учителей.

Учащиеся 10-х классов получат денежный приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап; до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование, приобретение образовательных гаджетов, покупку спортивного снаряжения.

Все финалисты конкурса получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Средства могут быть потрачены на приобретение лабораторного оборудования, школьного автобуса, оборудование спортивного зала, творческой студии, зон отдыха, школьной столовой и прочее.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников. Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк России, Mail.ru Group («ВКонтакте») и ведущие высшие учебные заведения страны.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина, который возглавляет наблюдательный совет АНО. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.