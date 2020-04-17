Трамп повздорил с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за того, как штат реагирует на распространение коронавируса.

Куомо и ранее выступал с критикой в адрес Трампа, он утверждал, что федеральные власти недостаточно помогали штату, который больше других пострадал от эпидемии коронавируса.

Куомо заявил, что Трамп не раз отказывал штатам в помощи в тестировании на коронавирус, так как считал это «слишком сложным». Глава штата раскритиковал план Трампа по «открытию» экономики после карантина, где основная ответственность возложена на губернаторов, сообщает РИА «Новости».

«Я не нуждаюсь в том, чтобы президент мне говорил, что я губернатор», – заявил Куомо.

Трамп ему ответил, что он слишком много жалуется. «Губернатор Куомо должен проводить больше времени, делая дело, а не жалуясь. Иди и сделай дело. Хватит говорить! Мы тебе создали тысячи больничных кроватей, которые тебе не понадобилось использоваться, отдали большое количество аппаратов ИВЛ, которые у тебя и так должны были быть, помогли с тестированием, которое ты сам должен был проводить», – написал американский лидер в Twitter.

«Мы дали Нью-Йорку намного больше денег, помощи и оборудования, чем любому другому штату», – утверждает Трамп.

Президент США добавил, что заявления Куомо, что штату понадобится до 40 тысяч аппаратов ИВЛ, являются «смехотворными». «Мы дали им небольшой процент от этого числа, и этого было предостаточно», – сказал Трамп.

Смертность от коронавируса в штате Нью-Йорк снижается вторые сутки подряд, однако меры по борьбе с пандемией продлеваются до 15 мая.