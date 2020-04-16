Минобрнауки не исключило начало нового учебного года в онлайн-режиме

Минобрнауки рассматривает сценарий, при котором новый учебный год может начаться в дистанционном формате из-за распространения коронавируса, заявил глава министерства Валерий Фальков.

«Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты. Не исключаем возможности начала учебного года онлайн», – передает его слова ТАСС.

При этом разговоры о закрытии части вузов из-за кризиса он назвал преждевременными.

Ранее замминистра просвещения России Виктор Басюк заявил, что все российские регионы подтвердили возможность организации обучения онлайн.

Напомним, Минпросвещения разрешило регионам досрочно закончить учебный год для 1–8 классов.